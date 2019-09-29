Rusya’ya yapılan yaş meyve sebze ihracatında 2014 yılı rakamları yakalanamadı Yaş meyve sebze ihracatçıları Rusya’da liderliği geri almak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rusya’ya yapılan yaş meyve sebze ihracatında 2014 yılı rakamları yakalanamadı Yaş meyve sebze ...

İHA

Rusya ile Türkiye arasında yaşanan uçak krizi öncesinde Rusya'nın en büyük yaş meyve sebze tedarikçisi olan Türk Yaş Meyve Sebze Sektörü, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sonrasında Rusya pazarındaki liderlik koltuğunu geri almak istiyor.

Rusya’ya yapılan yaş meyve sebze ihracatında 2014 yılı rakamları yakalanamadı Yaş meyve sebze ihracatçıları Rusya’da liderliği geri almak istiyor

Rusya ile Türkiye arasında yaşanan uçak krizi öncesinde Rusya’nın en büyük yaş meyve sebze tedarikçisi olan Türk Yaş Meyve Sebze Sektörü, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sonrasında Rusya pazarındaki liderlik koltuğunu geri almak istiyor.


Türk yaş meyve sebze sektörü Rusya pazarında tekrar liderliğe yükselebilmek amacıyla Moskova’da 2327 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen Worldfood Moscow 2019 Fuarı’na 15 firma ile katıldı. Worldfood Moscow 2019 Fuarı’na Türkiye’den diğer gıda sektörlerindeki firmalarla birlikte 33 firma katılarak ürünlerini Rus ithalatçılarının ve tüketicilerinin beğenisine sundu.


Türk yaş meyve sektörünün, Rusya’ya 2014 yılında 938 milyon dolar ihracat yaptığını ve Rusya’nın ithalatında birinci ülke konumunda olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılı sonunda ihracat rakamlarımızın 2014 yılının yüzde 70’ine gelebildiğini hedeflerinin Rusya pazarında 2014 rakamlarına ulaşmak olduğunu kaydetti.


Rusya Federasyonu’nun; domates, mandalina, limon, taze üzüm, nar, şeftali başta olmak üzere Türkiye’nin en önemli ihraç pazarı olduğunun altını çizen Uçak, “Türkiye’den 33 gıda firması Rusya’da ülkemiz ürünlerini başarıyla tanıttı. Rusya ile Türkiye arasında siyasi ilişkilerde son birkaç yılda yaşanan pozitif gelişmelerin, iki ülke arasındaki ticareti canlandırması için çaba gösteriyoruz. 2014 sonrasında İran, Çin, Mısır, Fas, Azerbaycan, Ekvator gibi ülkelere kaptırdığımız pazarı geri almak için etkin bir tanıtım yaptık. Özelikle İran ve Azerbaycan gibi ülkeler coğrafi yakınlığın da katkısı ve giderek artan ürün kaliteleri ile Rus pazarında öne çıkmaya başladılar. Biz 2015 ve öncesinde Rusya’ya girişte sahip olduğumuz “Yeşil Hat” avantajımızı son yıllarda İran gibi rakiplerimize kaptırdık. Rus pazarını tekrar geri kazanmak için Devletimizin ilgili tüm kurum ve kuruluşların seferber olmasını bekliyoruz” diye konuştu.


Fuar vesilesiyle Rusya’nın en büyük toptancı hali olan Food City’i ziyaret ettiklerini anlatan Uçak şöyle devam etti: “Food City’de gıda ticareti ile iştigal eden Türk esnaf arkadaşlarımızla görüşme imkânı bulduk. Türk esnafı, rakiplerimize göre vergi ve nakliye bakımından ürününe göre tır başına 2.5003 bin dolarlara varan ilave maliyetler olduğunu dile getirerek destek taleplerini dile getirdiler. Son dönemde, Çin ve G. Kore gibi yeni pazarlara kiraz ve diğer ürünlerin ihracatının önünü açma yönünde ülke olarak gayret sarf ederken, Rusya Federasyonu gibi önemli ve geleneksel bir pazarımızı kaybetmemek ve tekrar canlandırmak için başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili Bakanlıklarımız olmak üzere herkesin katkı ve desteklerini esirgememelerini bekliyoruz. Biz sektör mensupları olarak bu tür heyet ve fuar katılımları ile ticaretimizi canlandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”


Türkiye, Rusya Federasyonu’na 2014 yılında 938 milyon dolar yaş meyve sebze ihraç etmişken, 2015 yılında 875 milyon dolarlık yaş meyve sebze gönderdi. 2016 yılında Rusya tarafının koyduğu yasaklar sonucunda ihracatımız 331 milyon dolara geriledi. 2017 yılında ihracatımız tekrar yükselişe geçerek 638 milyon dolara çıktı. 2018 yılını ise; 659 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktık. 2019 yılının Ocak – Ağustos döneminde Rusya’ya yapılan yaş meyve sebze ihracatı 375 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.


Türkiye’den Rusya Federasyonu’na yaş meyve sebze ihracatında kayısı, kiraz, şeftali, erik, narenciye ürünleri, domates ve üzüm öne çıkan ürünler oldu.

AYDIN

29 Eylül 2019 Pazar

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 16:26
  • AKŞAM 19:04
  • YATSI 20:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim’de Çorumlular aşure hayrında buluştu
YEREL HABERLER Didim’de Çorumlular aşure hayrında buluştu
Didim’in yerlileri 'Rumeliler Gecesi'nde buluştu Geceye CHP’li eski vekiller Çandar ile Demir birlikte şarkı söyledi
YEREL HABERLER Didim’in yerlileri 'Rumeliler Gecesi'nde ...
Didim’de otel yangını
YEREL HABERLER Didim’de otel yangını
Pakistanlı heyet Aydın’da pamuğu inceledi
YEREL HABERLER Pakistanlı heyet Aydın’da pamuğu inceledi
“Türk Aile yapısını yıkan en önemli sorunların başında güvensizlik geliyor” 2018 yılında 142 bin 448 çift evliliğine son verdi
YEREL HABERLER “Türk Aile yapısını yıkan en önemli sorunların ...
Didim bisiklete biniyor
YEREL HABERLER Didim bisiklete biniyor
Efeler'de ressamlar ile belediyenin 'nü resim' krizi
YEREL HABERLER Efeler'de ressamlar ile belediyenin 'nü resim' krizi
Otomobil, park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı
Aydın Eczacı Odası’nda kongre heyecanı Başkan Karaarslan: Semayenin sağlık alanına karlılığını arttıracağı bir pazar olarak görmesine karşıyız
YEREL HABERLER Aydın Eczacı Odası’nda kongre heyecanı Başkan ...
Efeler’de Emre Aydın coşkusu
YEREL HABERLER Efeler’de Emre Aydın coşkusu
Üniversiteli gençler Emre Aydın ile coştu Gençlerin oluşturduğu on binlerce kişilik koro, tüm şarkılara eşlik etti
YEREL HABERLER Üniversiteli gençler Emre Aydın ile coştu Gençlerin ...
Partide uyuşturucu kullananlara operasyon: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Partide uyuşturucu kullananlara operasyon: 3 ...
Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası ...
Bisiklet sevenler Didim’deki festivalle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bisiklet sevenler Didim’deki festivalle bir araya ...
Didim’de bisiklet turları sürüyor
YEREL HABERLER Didim’de bisiklet turları sürüyor
Aydın’daki okullara boya desteği Özel bir firma 30 ton boya bağışladı
YEREL HABERLER Aydın’daki okullara boya desteği Özel bir firma 30 ...
Hazır giyimde çevreci ve sürdürülebilir üretim konuşuldu
YEREL HABERLER Hazır giyimde çevreci ve sürdürülebilir üretim ...
Aydın’da okullar için 30 ton boya bağışı
YEREL HABERLER Aydın’da okullar için 30 ton boya bağışı
Eğitimi başarı ile tamamlayan öğretmenler sertifikalarını pasta keserek kutladı
YEREL HABERLER Eğitimi başarı ile tamamlayan öğretmenler ...
Psikolojik sorunu olan yolcunun krizi tuttu, otobüs rota değiştirdi Hasta 112 ekiplerini kabul etmeyince yolcu otobüsü polis nezaretinde hastaneye direksiyon kırdı
YEREL HABERLER Psikolojik sorunu olan yolcunun krizi tuttu, otobüs ...
Aydın Lisesi mezunları pilav gününde buluştu
YEREL HABERLER Aydın Lisesi mezunları pilav gününde buluştu
Didim AK Parti’den 5 bin kişilik aşure hayrı
YEREL HABERLER Didim AK Parti’den 5 bin kişilik aşure hayrı
Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü
YEREL HABERLER Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü
Didim’in amatör takımı maçlarını Söke’de oynayacak
YEREL HABERLER Didim’in amatör takımı maçlarını Söke’de oynayacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X