Rusya’ya yapılan yaş meyve sebze ihracatında 2014 yılı rakamları yakalanamadı Yaş meyve sebze ihracatçıları Rusya’da liderliği geri almak istiyor

Rusya ile Türkiye arasında yaşanan uçak krizi öncesinde Rusya’nın en büyük yaş meyve sebze tedarikçisi olan Türk Yaş Meyve Sebze Sektörü, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sonrasında Rusya pazarındaki liderlik koltuğunu geri almak istiyor.





Türk yaş meyve sebze sektörü Rusya pazarında tekrar liderliğe yükselebilmek amacıyla Moskova’da 2327 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen Worldfood Moscow 2019 Fuarı’na 15 firma ile katıldı. Worldfood Moscow 2019 Fuarı’na Türkiye’den diğer gıda sektörlerindeki firmalarla birlikte 33 firma katılarak ürünlerini Rus ithalatçılarının ve tüketicilerinin beğenisine sundu.





Türk yaş meyve sektörünün, Rusya’ya 2014 yılında 938 milyon dolar ihracat yaptığını ve Rusya’nın ithalatında birinci ülke konumunda olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılı sonunda ihracat rakamlarımızın 2014 yılının yüzde 70’ine gelebildiğini hedeflerinin Rusya pazarında 2014 rakamlarına ulaşmak olduğunu kaydetti.





Rusya Federasyonu’nun; domates, mandalina, limon, taze üzüm, nar, şeftali başta olmak üzere Türkiye’nin en önemli ihraç pazarı olduğunun altını çizen Uçak, “Türkiye’den 33 gıda firması Rusya’da ülkemiz ürünlerini başarıyla tanıttı. Rusya ile Türkiye arasında siyasi ilişkilerde son birkaç yılda yaşanan pozitif gelişmelerin, iki ülke arasındaki ticareti canlandırması için çaba gösteriyoruz. 2014 sonrasında İran, Çin, Mısır, Fas, Azerbaycan, Ekvator gibi ülkelere kaptırdığımız pazarı geri almak için etkin bir tanıtım yaptık. Özelikle İran ve Azerbaycan gibi ülkeler coğrafi yakınlığın da katkısı ve giderek artan ürün kaliteleri ile Rus pazarında öne çıkmaya başladılar. Biz 2015 ve öncesinde Rusya’ya girişte sahip olduğumuz “Yeşil Hat” avantajımızı son yıllarda İran gibi rakiplerimize kaptırdık. Rus pazarını tekrar geri kazanmak için Devletimizin ilgili tüm kurum ve kuruluşların seferber olmasını bekliyoruz” diye konuştu.





Fuar vesilesiyle Rusya’nın en büyük toptancı hali olan Food City’i ziyaret ettiklerini anlatan Uçak şöyle devam etti: “Food City’de gıda ticareti ile iştigal eden Türk esnaf arkadaşlarımızla görüşme imkânı bulduk. Türk esnafı, rakiplerimize göre vergi ve nakliye bakımından ürününe göre tır başına 2.5003 bin dolarlara varan ilave maliyetler olduğunu dile getirerek destek taleplerini dile getirdiler. Son dönemde, Çin ve G. Kore gibi yeni pazarlara kiraz ve diğer ürünlerin ihracatının önünü açma yönünde ülke olarak gayret sarf ederken, Rusya Federasyonu gibi önemli ve geleneksel bir pazarımızı kaybetmemek ve tekrar canlandırmak için başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili Bakanlıklarımız olmak üzere herkesin katkı ve desteklerini esirgememelerini bekliyoruz. Biz sektör mensupları olarak bu tür heyet ve fuar katılımları ile ticaretimizi canlandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”





Türkiye, Rusya Federasyonu’na 2014 yılında 938 milyon dolar yaş meyve sebze ihraç etmişken, 2015 yılında 875 milyon dolarlık yaş meyve sebze gönderdi. 2016 yılında Rusya tarafının koyduğu yasaklar sonucunda ihracatımız 331 milyon dolara geriledi. 2017 yılında ihracatımız tekrar yükselişe geçerek 638 milyon dolara çıktı. 2018 yılını ise; 659 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktık. 2019 yılının Ocak – Ağustos döneminde Rusya’ya yapılan yaş meyve sebze ihracatı 375 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.





Türkiye’den Rusya Federasyonu’na yaş meyve sebze ihracatında kayısı, kiraz, şeftali, erik, narenciye ürünleri, domates ve üzüm öne çıkan ürünler oldu.

AYDIN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:34

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