Bisikletliler, kalp sağlığı için pedal çevirdi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, '29 Eylül Dünya Kalp Günü' kapsamında, bisiklet turu düzenlendi. Etkinlikte, bisikletli yaşamın, kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığına dikkat çekildi.

İlçede 'Dünya Kalp Günü' dolayısıyla Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi, Nazilli Sağlık Müdürlüğü, Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS), Kalbin İçin Pedalla Grubu, Kardiyoloji Derneği ve bisiklet firmasının desteğiyle bisiklet turu düzenlendi. Büyük bölümü NAZBİDOS üyesi bisiklet tutkunları, sabah saatlerinde, Nazilli Belediyesi önünde toplandı. Etkinlik öncesi basın açıklamasını okuyan NAZBİDOS Başkan Yardımcısı Bahtiyar Türk, kalp ve damar hastalıklarının, ölüm nedenlerinin başında geldiğine dikkat çekti. Türk, fiziksel hareketsizliğin, toplum sağlığı açısından tehlikeli boyutlara ulaştığını, araştırmaların, bisiklet sürmenin bedensel faydalarının yanı sıra kalp rahatsızlıklarına neden olan stresin etkilerini ortadan kaldırdığını ortaya koyduğunu söyledi. Türk, bisiklet kullanmanın, yağ yakmayı sağlayarak, obeziteyi önlediğini, kan dolaşımını düzenlediğini ve kalp rahatsızlıklarına karşı koruduğunu da söyledi. NAZBİDOS Başkan Yardımcısı Türk, 'Dünya Kalp Günü'nde kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek için 'Kalbin için pedalla' sloganıyla halk turu düzenlediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından yaklaşık 100 kişi, Belediye Meydanı ile İsabeyli Mahallesi'nde bulunan mesire yerine gidiş dönüş olarak planlanan güzergahta turladı.



AYDIN 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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