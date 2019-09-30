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Yorgancı çift yastıkta bulduğu altınları sahiplerine ulaştırdı Örnek davranışı nedeniyle Belediye ...

İHA

Aydın'da yorgancılık yapan bir esnaf kabartması için kendisine getirilen yastıklarda bulduğu altınları sahiplerine teslim etti. 42 yıldır yorgancılık yapan esnaf 4 kez bulduğu altınların sahipleri ve çevresi tarafından takdirle karşılanırken Beleidye Başkanı Mehmet Erol, örnek esnafa teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yorgancı çift yastıkta bulduğu altınları sahiplerine ulaştırdı Örnek davranışı nedeniyle Belediye Başkanı Erol, esnafa teşekkür ziyaretinde bulundu

Aydın’da yorgancılık yapan bir esnaf kabartması için kendisine getirilen yastıklarda bulduğu altınları sahiplerine teslim etti. 42 yıldır yorgancılık yapan esnaf 4 kez bulduğu altınların sahipleri ve çevresi tarafından takdirle karşılanırken Beleidye Başkanı Mehmet Erol, örnek esnafa teşekkür ziyaretinde bulundu.
İlginç olay Aydın’ın en uzak ilçesi olan Buharkent’te yaşandı. 51 yaşındaki Yorgancı Kemal Kaya, 9 yaşından bu yana meslek edindiği yorgancılık işini evlendikten sonra eşi Nurten Kaya ile yaptığı süre içerisinde tam 4 kez yastıklarda unutulan altınları buldu. Bulduğu onlarca altını hiç düşünmeden sahiplerini arayarak teslim eden Yorgancı Kemal Kaya ve eşi Nurten Kaya, geçtiğimiz günlerde yine yastık içinde bulduğu 8 altını sahibine teslim edince bir anda ilçede ve çevresinde en çok konuşulan isim oldu.
Yastıklarda bulduğu altınların ilginç hikayelerini de anlatan Yorgancı Kemal Kaya, haramdan uzak durduklarını ve sürekli Allaha şükrettiklerini söyledi. Kendisi ve eşi Nurten Kaya’yı ziyaret eden altınların sahipleri ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, dürüstlüklerinden dolayı aileyi tebrik ederek ilçenin gurur kaynağı olduklarını ifade ettiler.
İçlerinden altın çıkan yastıkların sahiplerinin geçmişte yatırım amacıyla sakladıkları altınları ne zaman koyduklarını unuttukları öğrenilirken yorgancılık yapan eşine yardım eden ve 5 yıl önce ambulans şoförlüğü yapmaya başladığını belirten Kemal Kaya, boş zamanlarında da mesleğini sürdüremeye devam ettiğini, yine eşine yardım ettiği geçtiğimiz gün yünleri pamuk kabartma makinesine atacağı sırada bulduğu altınların sahibi engelli Mustafa Demir’e teslim etti.
Daha önce de 45 kere bu tarz yastık altına saklanan altınları bularak sahiplerine teslim ettiklerini söyleyen Kemal Kaya, Mustafa Demir’in geçirdiği bir kaza sonucu engelli kaldığını, yastıkta unuttuğu altınları teslim edince çok mutlu olduğunu ve borçlarının bir kısmını bu altınları bozdurarak ödediğini belirtti.
Yastıkta unuttukları 8 altını Kaya’dan teslim alan Mustafa Demirci; “Yıllar önce oğlumun sünnetinden kalmış olan altınlarımızı Dalaman’dan evimizi taşırken hanım yastığın içine koymuş. Yastığımızı kabartmak için Kemal abimize getirdik. Allah razı olsun. Emanetlerimizi geri aldık. Telefon geldi. Bizi bu şekilde mutlu etti. Diyecek başka bir şey bulamıyorum. Kemal abimizden Allah razı olsun. Alın terimiz geri geldi. Diyecek başka bir kelime bulamıyorum. Allah bin kere razı olsun. Bunlar bizim için, Buharkent için, esnaflarımız için bir gurur kaynağıdır” dedi.
51 yaşındaki Yorgancı Kemal Kaya, 9 yaşından bu yana meslek edindiği yorgancılık işini evlendikten sonra eşi Nurten Kaya ile yaptığı süre içerisinde tam 4 kez yastıklarda unutulan altınları bulduğunu ifade ederek, “Mesleğimi yaptığım süre boyunca dört kez yastıklardan altın bulduk ve sahiplerine teslim ettik. Ne zaman olsa aynısını yine yaparım. helal kazanç bizim için çok önemli” dedi.
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ise “Kemal Bey örnek bir davranış sergilemiş. Bizim için de Buharkent açısından da gurur verici bir olay. Kemal Bey de geleneksel zanaatlarımızdan bir tanesini icra ediyor. Aynı zamanda bu davranışıyla da kültürümüzün medeniyetimizin güzel örneklerinden bir tanesini sergilemiş oldu. Kendisini ben tebrik ediyorum. Zaten bizim açımızdan da Buharkent açısından da kendisi örnek ve saygın esnaflarımızdan bir tanesidir. Yaptığı iş için, işle ilgili davranışları ilgili de mesleğine verdiği önem açısından bizim açımızdan gurur kaynağı. Biz de tabi böyle bir davranışın Buharkent’te sergilenmiş olmasından dolayı çok memnun olduk" diyerek Kaya ailesine teşekkür etti.

AYDIN

01 Ekim 2019 Salı

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