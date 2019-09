Azmetti minibüs kullanmayı öğrendi, servis şoförü oldu

Aydın'da yaşayan Sevgi Maraş (32), çalıştığı iş yerinin patronunun 'okul servis taşımacılığı yapar mısın' şakasına 'tabi ki neden olmasın' diyerek cevap vermesinin ardından minibüs kullanmayı öğrenerek, servis taşımacılığı şoförlüğüne başladı.

Üç yıldır okul servisinde şoförlük yapan Maraş (32), her gün 110 kilometre yol kat ederek öğrencileri taşıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Sevgi Maraş'ın kendisine yapılan teklifi kabul ederek servis şoförü oldu. Üç yıl önce bir restoranın mutfak bölümünde çalışan Maraş'a patronu Şadiye Kıran, şaka amaçlı 'Bizim okul servisinde şoförlük yapar mısın' teklifinde bulundu. Kıran'ın bu teklifine Maraş, 'tabi ki neden olmasın' diyerek karşılık verdi. Büyük bir azim örneği sergileyen Maraş (32), kısa sürede minibüs kullanmayı öğrendikten sonra yeni mesleği servis şoförlüğüne başladı.

“Kadın isterse her şeyi başarır”

Şoförlük mesleğini severek yaptığını kaydeden evli ve iki çocuk annesi Maraş, “Patronum beni otomobil kullanırken görmüş. Şaka amaçlı bana ‘okul servisinde şoförlük yapar mısın’ dedi. Bende yaparım dedim ve kısa sürede minibüs kullanmayı öğrendim. Yapılan şaka sonucunda servis şoförü oldum. Azmettim ve başardım. Çok mutluyum. Bu süreçte eşim başta olmak üzere çevremdeki herkesin desteğini aldım. İşimi büyük bir zevkle yapıyorum. Trafikte beni görenler, tebrik ediyor. Kadınlara örnek olduğum için gururluyum. Türk kadının başaramayacağı bir iş yok. Yeter ki istesin. Kadınlarımız her işin üstesinden başarıyla gelir" dedi.

