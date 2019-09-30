Aydın’da ‘Temel İlk Yardım Eğitimi’ verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik Temel İlkyardım Eğitimi verildi.

İlkyardım eğitmenleri Prm.Fatoş Ünal, Prm. Ahmet Sinan Özsarı ve ATT Esra Erkeç tarafından verilen 'Temel İlkyardım Eğitimi' iki gün sürerken, eğitime 20 personel katıldı. Verilen eğitimde genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.

AYDIN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:23

AKŞAM 19:01

YATSI 20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.