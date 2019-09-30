Aydın’da yaz devam ediyor Eylül ayının son günlerinde Kuşadası sahilleri Temmuz ayını yaşadı

Mevsim normalleri üzerinde sıcaklığın devam ettiği Aydın’da Eylül ayının son günü termometreler 33 dereceyi gösterince vatandaşlara denize akın etti. Sahillerde ciddi bir yoğunluk yaşanırken, yerli ve yabancı turistler takvimler son baharı gösterse de adeta temmuz ayını yaşadılar.

Güne 27 derece sıcaklıkla başlayan Aydın’da öğlen saatlerinde 33 dereceye ulaşan ve 40 derece hissedilen sıcaklık nedeniyle fırsatını bulan herkes sahile koştu. Dünyaca ünlü kadınlar denizinde pek çok kişi Eylül ayının son gününde denize girip gönlünce serinledi. Yazdan kalma günlerin yaşandığı Aydın’ın Kuşadası sahilindeki görüntüler objektiflere bu şekilde yansıdı.

AYDIN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:23

AKŞAM 19:01

YATSI 20:16

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