Kuşadası Uluslar arası Voleybol Turnuvası’nda dostluk kazandı Dostluk turnuvasının galibi Vakıfbank oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvanın galibi Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı oldu. Elde edilen gelirin Kuşadası Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’ne bağışlandığı turnuva büyük ilgi gördü.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın yanı sıra Vakıfbank, Olympiacos ve SC Schweriner takımlarının mücadele ettiği 3 günlük turnuva, Kuşadalı sporseverlere unutulmaz bir voleybol heyecanı yaşattı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ve SC Schweriner arasında oynanan son maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor 2523, 2624, 1925 ve 2523’lük setlerle 31 galip gelirken turnuvanın birincisi, 3 galibiyeti olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı oldu. Turnuvanın ikincisi Aydın Büyükşehir Belediyespor olurken, üçüncü Alman SC Schweriner, dördüncü ise Yunan Olympiacos oldu.

27 Eylül29 Eylül tarihleri arasında 6 maçın oynandığı turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde takımlar kupalarını Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve Kuşadası Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk’ün elinden aldı.

AYDIN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:23

AKŞAM 19:01

YATSI 20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.