Haciz edilmek istenen makam arabasını böyle korudular Belediye Başkanının makam otosu hacizden iş makineleri ile korundu Belediye Başkanı Kaya: Makam arabasına düşkün biri değilim ama İncirliova Belediyesi’nin onuru var

Aydın İncirliova İlçesi’nde ilginç bir haciz girişimi yaşandı. İncirliova Belediyesi’nin bir borcundan dolayı ekipleri belediye başkanının belediye önünde park halinde olan makam arabasını hacze gelince, belediyeye ait iş makineleri makam otosunun önüne park ederek aracın kaldırılmasını engelledi. Olaydan sonra açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Makam aracına düşkün değiliz ancak, İncirliova Belediyesi’nin de bir onuru var" diyerek direk makam arabasının haciz edilmek istemesinin farklı bir niyet taşıdığını ileri sürdü.

Edinilen bilgiye göçre; 2014 yılında belediyede işten çıkarılan 87 personelin açtığı 1 milyon 46 bin 260 liralık tazminat davasının sonucunda, belediye tarafından işçilere 588 bin 284 lira ödendi. Geriye kalan kısmın ödenmemesi üzerine alacaklılar tarafından açılan dava ile alacaklara karşılık Aydın İş Mahkemesince belediyeye ait makam aracı için haciz kararı verildi. İşçiler, kalan diğer alacaklarını da icra yolu ile tahsil etmek için girişimde bulundu. Geri kalan 457 bin 967 TL’lik borç için Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın 09 UC 001 plakalı makam otomobili için haciz kararı verildi. Dün akşam saatlerinde makam aracını Belediye önünden çekici ile almaya gelen polis ekipleri, makam aracının etrafının iş makinesi ile çevrili olduğunu gördü. Bunun üzerine polis ekipleri tutanak tutup aracı almadan gitti. Bu sabah ise makam aracının başka bir yere götürüldüğü öğrenildi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Akşam saat 19.00 sıralarında ilçe emniyet müdürü aradı. Aracı kaldıracağını ve yakalaması olduğunu söyledi. Gecenin bu saatinde bu arabayı alamazsınız dedim. Salı günü meclis toplantımız var. Bunun bir kararı var, hizmet aracı olarak dosyayı icra müdürlüğüne sunacağız, arabayı vermem, dedim. Ben de arabayı götüreceklerini anlayınca, belediyenin kepçesini önüne koydum aracı çıkarttırmadım. Daha sonra polisler bırakıp gitti. 2014 yılında önceki Belediye Başkanı 87 kişiyi işten çıkarmış. O işçilerin davaları biz gelmezden önce sonuçlanmış ama onun zamanında hiç icra gelmemiş. Biz geldikten sonra avukat arkadaş gece gündüz demeden bizi sıkıştırıyor. Ama her geldiğinde biz 25, 30 milyar ödemişiz. 589 bin TL para ödemişiz. 458 bin lira bizde alacağı var. Avukat arkadaş her gün arayarak bizi tehdit ediyor. Makam arabasını alırım, şunu yaparım diye. Yani insanda ticari bir ahlak olur. İncirliova Belediye arabası kalksa ne olur. Ben arabayı kullanmıyorum. Benim makam arabası gibi bir lüksüm yok ama İncirliova Belediyesi’nin bir haysiyeti onuru var. Gecenin saat sekizinde buraya gelip arabayı almaya çalışmak, bizim zorumuza gitti. Yani biz parayı ödüyoruz, ödemesek haklı. Her hafta 25, 30 bin lira ödeme yapıyoruz. Biz bu adama 589 bin TL para ödemişiz. Bu yokluk kıtlık zamanında ödedik bu parayı. Avukat arkadaş başka araçlara koymuyor bu haczi, zevki ne bilmiyorum yani" ifadelerini kullandı.

