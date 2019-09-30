Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yeni dönem başladı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 20192020 eğitim öğretim yılı başladı. Yeni dönem için yüzde yüz kontenjan doluluğu yaşayan Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, bu yıl toplam 288 yeni öğrenciyi kabul etti.

ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 20192020 eğitim öğretim yılında üç bölümde eğitim vermeye devam edecek. Ameliyathane Hizmetleri, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümleri bulunan Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mevcudunun yeni gelen öğrencilerle birlikte toplam 661 olduğu belirtildi.

Yeni dönemin ilk gününde okul öğrencileri için oryantasyon eğitimi verildi. Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu idari kadro ve öğrencilerini ilk eğitim günlerinde Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke Ziraat Odası Meclis Başkanı Hüseyin Akkoyun, Yenikent Mahalle Muhtarı Mehmet Dikici, Sökespor Kulüp Yöneticisi Musa Karaçolak da yalnız bırakmadı.İlk konuşmayı Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek yaptı. Tüm öğrencilere hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Doç. Dr. Emine Gerçek; “Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni öğrencilerimizi kucaklıyor olmaktan mutluyuz. Aydın ve Söke’de Türkiye’nin hakikaten cennet köşelerinden birinde eğitim göreceksiniz. Söke Belediye Başkan Yardımcımız ve Ziraat Odası Başkanımız da burada. Her zaman onların desteğini yanımızda görüyoruz. Sizlerin huzurunda da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Söke öğrencileri seven ve destek olan bir ilçe. Öğrencilerimizin iki yılı dolu dolu geçirmeleri için çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimizin mesleki aidiyet duygusunu geliştirerek, nitelikli sağlık personeli olmanız için çalışıyoruz. Yeni dönemin hem üniversitemize, hem de tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Doç. Dr. Emine Gerçek’in yaptığı konuşmanın ardından öğrencilere, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile ilgili genel bilgiler verildi, öğrencilere idari kadro tanıtıldı. Ayrıca ADÜ gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin tanıtımı yapılırken, öğrencilere ADÜ GENÇ tarafından verilen hizmetler hakkında bilgiler verildi.

Daha sonra öğrencilere pilav ayran ikram edildi.

AYDIN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

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