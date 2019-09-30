Türkiye Sakatlar Derneği’nden Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

Türkiye Sakatlar Derneği Yönetim Kurulu, dernek başkanı Şükrü Boyraz başkanlığında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Burcu Dağ da ziyarette hazır bulundu.

Boyraz, Aydın’da yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu’nu tebrik ederken, başarılarının devamını diledi.

Başkan Çerçioğlu, yönetim kuruluna nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Burcu Dağ’ı da tüm Türkiye’yi gururlandırdığı için tebrik eden Başkan Çerçioğlu, başarılarının devamını diledi.

AYDIN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:23

AKŞAM 19:01

YATSI 20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.