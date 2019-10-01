Forum Aydın, Aydınlıları uzmanlarla buluşturuyor

Forum Aydın, gelenekselleşen söyleşilerinde Aydınlıları uzmanlarla buluşturmaya devam ediyor.



Forum Aydın’da gerçekleştirilecek söyleşide bu ay “Evlilik ve Çift İlişkisi” masaya yatırılacak. İnteraktif bir ortamda konuya ilişkin sorularına yanıt bulmak isteyen herkes, Forum Aydın’a davetli!

Her ay olduğu gibi aile, kadınerkek ilişkileri, çocuk yetiştirme ile farklı konularda söyleşiler düzenleyen Forum Aydın, Ekim ayı için yine herkesi ilgilendiren konularda söyleşilere ev sahipliği yapacak. 6 Ekim 2019 Pazar günü saat 16.00’da Forum Aydın Zeytin Meydanı’nda gerçekleştirilecek “Evlilik ve Çift İlişkisi” isimli söyleşide Aile Danışmanı ve Uluslararası Oyun Terapisti Uzmanı Arzu Çakır, Psikolojik Danışman ve Öğrenci Koçu Aslı Çevirgen’in moderatörlüğünde Aydınlılarla buluşacak.



Evlilik ve çift ilişkilerinde sorunlar, çözümler ve yaklaşım önerilerinin yer alacağı bu interaktif sohbete katılmak, konuya ilişkin sorularını yöneltmek ve uzmanlarından tavsiyeler almak isteyen herkes, Forum Aydın’a davet edildi.

AYDIN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

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