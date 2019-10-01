AK Partili Yavuz, “Aydın’ın ihracat payını yükselteceğiz”

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, “Devletimizin desteği ile Aydınımızın 750 milyon dolarlık ihracat payını daha yukarılara çıkarmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıkladığı ‘Yurt Dışı Pazar Destek Programı’ ile KOSGEB, yurt dışına açılmak isteyen KOBİ’leri cesaretlendirecek bir adım attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile protokol imzalayan KOSGEB, ilk kez yurt dışına çıkacak KOBİ’lere veya yurt dışı pazar payını arttırmak isteyen işletmelere 300 bin TL destek verecek.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, “KOBİ’ler EDevlet üzerinden veya KOSGEB’in internet sitesinden Yurt Dışı Pazar Destek Programı’na başvuru yapabileceklerdir” dedi.

Türkiye’de yaklaşık 3 buçuk milyon işletmenin faaliyet göstermekte olup bunların yüzde 99’unu KOBİ’lerin oluşturduğunu belirten Yavuz yaptığı açıklamada, ‘’Türkiye sathına yayılmış 92 müdürlüğü ile KOSGEB, KOBİ’lerin büyümesine ciddi katkılarda bulunuyor. Bu kapsamda; sadece 2019 yılında, KOSGEB vasıtasıyla KOBİ’lere 1,7 Milyar lira tutarında destek sağlandı. KOSGEB tarafından sağlanan bu destekler, önümüzdeki aylarda elbette devam edecek’’ dedi.

“Amaç KOBİ’lerin ihracattaki payının yüzde 60’lara çıkarılması”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Kalkınma Planı’nda ihracat hedefinin 226 Milyar Dolar olarak belirlendiğini, bu bağlamda ilk kez yurt dışına çıkacak KOBİ’lere veya yurt dışı pazar payını arttırmak isteyen işletmeler için KOSGEB tarafından verilecek destek programının amacının, konulan hedef doğrultusunda KOBİ’lerin ihracattaki payını yüzde 60’lara çıkarmak olduğunu belirten Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz ‘’KOSGEB tarafından, Yurt Dışı Pazar Destek Programı kapsamında destek miktarı 300 bin lira olarak belirlenmiştir. Bunun yüzde 70’i geri ödemesiz olacak. Yani 300 bin lira destek almaya hak kazanan bir KOBİ, bunun sadece 90 bin lirasını KOSGEB’e sıfır faizle geri ödeyecek. Proje bazlı olarak hayata geçen programın destek süresi, 6 aydan 24 aya kadar. Programdan ilk kez yurt dışına açılacak KOBİ’lerin yanı sıra, yurt dışı pazar payını artırmak isteyen KOBİ’ler de faydalanabilecek. Yurt Dışı Pazar Destek Programı kapsamında işletmelerin 6 farklı harcama kalemindeki giderleri karşılanacak. Personel, Yazılım ve Donanım, Tanıtım, Yurt Dışı Fuar ve Seyahat, Test Analiz ve Belgelendirme, Hizmet Alımı başlıklarındaki giderlere destek verilecek. Her bir gider başlığının destek üst limiti, 100 bin TL olacak. KOBİ’ler bu destekten bir kereye mahsus faydalanabilecek’’ dedi.

“Aydın’ın ihracat rakamlarını daha da yukarılara taşıyalım”

KOSGEB tarafından desteklenen program ile Aydın’ın ihracat rakamının yükseleceğini ifade eden Yavuz ‘’Büyük düşünen, ihracatı hedefleyen, Aydın’da yer alan KOBİ’leri, bu cömert destek programından faydalanmaları, bu fırsatları değerlendirmeleri, inciri, zeytini, kestaneyi, pamuğu, mısırı, narenciyeyi, sebzeleri, tarım ürünlerini, tarım makinelerini ve çeşitli ürünleri dünyaya pazarlayarak, Aydın’ın ihracatını arttırmaları için proje seferberliğine davet ediyorum. İhracat projelerinizi hazırlayarak KOSGEB’e, Edevlet şifreniz ile online olarak başvuru yapabilirsiniz. Aydın’ın 750 Milyon Dolar’da takılmış olan ihracat rakamını, inşallah nitelikli ve doğru projeler ile 2020 ve daha sonraki yıllarda daha da yukarılara taşıyacağız. Aydın’da tek gündem katma değerli üretim ve ihracat olur ise Aydın kalkınacak, Aydın üretecek, Aydın Dünya’ya daha fazla mal ihraç edecek ve Aydın kazanacak’’ dedi.

AYDIN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

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