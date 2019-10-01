AK Partili Yavuz, “Aydın’ın ihracat payını yükselteceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Partili Yavuz, “Aydın’ın ihracat payını yükselteceğiz”

İHA

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Devletimizin desteği ile Aydınımızın 750 milyon dolarlık ihracat payını daha yukarılara çıkarmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

AK Partili Yavuz, “Aydın’ın ihracat payını yükselteceğiz”

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, “Devletimizin desteği ile Aydınımızın 750 milyon dolarlık ihracat payını daha yukarılara çıkarmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıkladığı ‘Yurt Dışı Pazar Destek Programı’ ile KOSGEB, yurt dışına açılmak isteyen KOBİ’leri cesaretlendirecek bir adım attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile protokol imzalayan KOSGEB, ilk kez yurt dışına çıkacak KOBİ’lere veya yurt dışı pazar payını arttırmak isteyen işletmelere 300 bin TL destek verecek.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, “KOBİ’ler EDevlet üzerinden veya KOSGEB’in internet sitesinden Yurt Dışı Pazar Destek Programı’na başvuru yapabileceklerdir” dedi.
Türkiye’de yaklaşık 3 buçuk milyon işletmenin faaliyet göstermekte olup bunların yüzde 99’unu KOBİ’lerin oluşturduğunu belirten Yavuz yaptığı açıklamada, ‘’Türkiye sathına yayılmış 92 müdürlüğü ile KOSGEB, KOBİ’lerin büyümesine ciddi katkılarda bulunuyor. Bu kapsamda; sadece 2019 yılında, KOSGEB vasıtasıyla KOBİ’lere 1,7 Milyar lira tutarında destek sağlandı. KOSGEB tarafından sağlanan bu destekler, önümüzdeki aylarda elbette devam edecek’’ dedi.
“Amaç KOBİ’lerin ihracattaki payının yüzde 60’lara çıkarılması”
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Kalkınma Planı’nda ihracat hedefinin 226 Milyar Dolar olarak belirlendiğini, bu bağlamda ilk kez yurt dışına çıkacak KOBİ’lere veya yurt dışı pazar payını arttırmak isteyen işletmeler için KOSGEB tarafından verilecek destek programının amacının, konulan hedef doğrultusunda KOBİ’lerin ihracattaki payını yüzde 60’lara çıkarmak olduğunu belirten Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz ‘’KOSGEB tarafından, Yurt Dışı Pazar Destek Programı kapsamında destek miktarı 300 bin lira olarak belirlenmiştir. Bunun yüzde 70’i geri ödemesiz olacak. Yani 300 bin lira destek almaya hak kazanan bir KOBİ, bunun sadece 90 bin lirasını KOSGEB’e sıfır faizle geri ödeyecek. Proje bazlı olarak hayata geçen programın destek süresi, 6 aydan 24 aya kadar. Programdan ilk kez yurt dışına açılacak KOBİ’lerin yanı sıra, yurt dışı pazar payını artırmak isteyen KOBİ’ler de faydalanabilecek. Yurt Dışı Pazar Destek Programı kapsamında işletmelerin 6 farklı harcama kalemindeki giderleri karşılanacak. Personel, Yazılım ve Donanım, Tanıtım, Yurt Dışı Fuar ve Seyahat, Test Analiz ve Belgelendirme, Hizmet Alımı başlıklarındaki giderlere destek verilecek. Her bir gider başlığının destek üst limiti, 100 bin TL olacak. KOBİ’ler bu destekten bir kereye mahsus faydalanabilecek’’ dedi.
“Aydın’ın ihracat rakamlarını daha da yukarılara taşıyalım”
KOSGEB tarafından desteklenen program ile Aydın’ın ihracat rakamının yükseleceğini ifade eden Yavuz ‘’Büyük düşünen, ihracatı hedefleyen, Aydın’da yer alan KOBİ’leri, bu cömert destek programından faydalanmaları, bu fırsatları değerlendirmeleri, inciri, zeytini, kestaneyi, pamuğu, mısırı, narenciyeyi, sebzeleri, tarım ürünlerini, tarım makinelerini ve çeşitli ürünleri dünyaya pazarlayarak, Aydın’ın ihracatını arttırmaları için proje seferberliğine davet ediyorum. İhracat projelerinizi hazırlayarak KOSGEB’e, Edevlet şifreniz ile online olarak başvuru yapabilirsiniz. Aydın’ın 750 Milyon Dolar’da takılmış olan ihracat rakamını, inşallah nitelikli ve doğru projeler ile 2020 ve daha sonraki yıllarda daha da yukarılara taşıyacağız. Aydın’da tek gündem katma değerli üretim ve ihracat olur ise Aydın kalkınacak, Aydın üretecek, Aydın Dünya’ya daha fazla mal ihraç edecek ve Aydın kazanacak’’ dedi.

AYDIN

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 16:23
  • AKŞAM 19:01
  • YATSI 20:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozdoğan’da ilçe tarımdan kestane bahçesi ziyareti
YEREL HABERLER Bozdoğan’da ilçe tarımdan kestane bahçesi ziyareti
Olayda ağır yaralanan tuvalet bekçisi konuştu “Olay tuvalet ücretinden çıkmadı, hayatımdan endişe ediyorum”
YEREL HABERLER Olayda ağır yaralanan tuvalet bekçisi konuştu “Olay ...
Didim’de su ürünleri denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Didim’de su ürünleri denetimleri devam ediyor
Forum Aydın, Aydınlıları uzmanlarla buluşturuyor
YEREL HABERLER Forum Aydın, Aydınlıları uzmanlarla buluşturuyor
Büyükşehir doğa ve tarih yürüyüşü düzenleyecek
YEREL HABERLER Büyükşehir doğa ve tarih yürüyüşü düzenleyecek
Kuşadası’nın ilk profesyonel futbolcusunun ismi parka veriliyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nın ilk profesyonel futbolcusunun ismi parka ...
Vali Köşger’in Yaşlılar Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Köşger’in Yaşlılar Günü mesajı
Başkan Tuncel mesaiye her gün başka bir mahallede başlıyor
YEREL HABERLER Başkan Tuncel mesaiye her gün başka bir mahallede ...
Didim'de FETÖ'ye 2 tutuklama
YEREL HABERLER Didim'de FETÖ'ye 2 tutuklama
Hemşire, çarptığı kadına ilk müdahaleyi kendisi yaptı
YEREL HABERLER Hemşire, çarptığı kadına ilk müdahaleyi kendisi yaptı
Türkiye Sakatlar Derneği’nden Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Sakatlar Derneği’nden Başkan Çerçioğlu’na ...
İtfaiyecilerden Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER İtfaiyecilerden Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yeni dönem başladı
YEREL HABERLER Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yeni ...
Didim’de FETÖ operasyonu; 24 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Didim’de FETÖ operasyonu; 24 kişi gözaltına alındı
Kuşadası Belediyesi efsane futbolcu M.Yüksel Alkışlı’nın adını parka veriyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi efsane futbolcu M.Yüksel ...
Başkan Ömer Günel, ev ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Ömer Günel, ev ziyaretlerine devam ediyor
Haciz edilmek istenen makam arabasını böyle korudular Belediye Başkanının makam otosu hacizden iş makineleri ile korundu Belediye Başkanı Kaya: Makam arabasına düşkün biri değilim ama İncirliova Belediyesi’nin onuru var
YEREL HABERLER Haciz edilmek istenen makam arabasını böyle ...
Kuşadası’daki Kadın ve Çocuk Şenliği yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Kuşadası’daki Kadın ve Çocuk Şenliği yoğun ilgi gördü
Kuşadası Uluslar arası Voleybol Turnuvası’nda dostluk kazandı Dostluk turnuvasının galibi Vakıfbank oldu
YEREL HABERLER Kuşadası Uluslar arası Voleybol Turnuvası’nda dostluk ...
Aydın’da yaz devam ediyor Eylül ayının son günlerinde Kuşadası sahilleri Temmuz ayını yaşadı
YEREL HABERLER Aydın’da yaz devam ediyor Eylül ayının son günlerinde ...
Aydın’da Ağustos ayında ithalat ve ihracat azaldı
YEREL HABERLER Aydın’da Ağustos ayında ithalat ve ihracat azaldı
İncirliova Belediyesi'nin makam otomobili hacizden kaçırıldı
YEREL HABERLER İncirliova Belediyesi'nin makam otomobili hacizden ...
Nazilli Belediyespor'un zirve keyfi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'un zirve keyfi
Aydın’da ‘Temel İlk Yardım Eğitimi’ verildi
YEREL HABERLER Aydın’da ‘Temel İlk Yardım Eğitimi’ verildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X