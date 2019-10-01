Didim’de su ürünleri denetimleri devam ediyor

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Aydın’ın Didim ilçesinde 103 kasa küçük boyda avlanan sardalyaya el konularak, şahıslara 17 bin 310 TL idari para cezası uygulandı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Kontrol ve Sahil Güvenlik ekipleriyle gece ve gündüz olarak denetimlere devam ediliyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde 103 kasa (yaklaşık 1030 kg) küçük boyda sardalyaya el konuldu. 8 kişiye ve 1 gırgır teknesine “ Asgari boy ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanması” , 1 kişiye “Amatör avcılık kuralları ihlali” ve 1 kişiye de “Ruhsat tezkeresinin vizesiz olması” gerekçeleriyle toplam 17 bin 310 TL idari para cezası uygulandı.

AYDIN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

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