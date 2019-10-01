Bu İmzanın Değeri 20 Bin TL

Nazilli Belediyesi, son zamlarla birlikte artan elektrik giderlerinden tasarruf sağlamak amacıyla elektrik dağıtım firması AYDEM Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile protokol imzaladı. Protokolde yıllık 20 bin TL tasarruf karşılığına imza atan Başkan Özcan, yıl boyunca artan zamlardan etkilenmeyeceği gibi dün gece yarısı gelen yüzde 14.9’luk zamdan da avantaj sağlamış oldu.

Nazilli Belediye Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan konuya ilgili yaptığı açıklamada "Belediyemiz ile AYDEM Elektrik Perakende Satış A.Ş. arasında 1 yıllık birim fiyat sabitleme protokolümüzü imzaladık. Bu sayede olası zamlardan etkilenmeden, indirimlere açık tüketim gerçekleştireceğiz. Bu sayede olası zamlardan etkilenmeden, indirimlere açık olmak üzere yıllık minimum 20 bin TL kar sağlamış olacağız. Belediye olarak 2 milyon 461 bin TL yıllık elektrik kullanımımız var. Birim fiyatı 0,47 TL olan bu rakam 0,46’ya çekilerek bir yıl zam yapılmaması yönünde de sabitleme yapıldı. Önümüzdeki dönemlerde gelecek zamlardan belediyemiz kesinlikle etkilenmeyecek” dedi.

AYDEM yetkilileri ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından karışlıklı imzalanan protokol ile Nazilli Belediyesinin giderlerinde tasarruf sağlanacağı belirtildi.

AYDIN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

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