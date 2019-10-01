TÜRÇEV’den Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen ile TÜRÇEV Genel Müdürü Murat Yiğitol ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Epikmen, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile TÜRÇEV arasında çevre bilincinin arttırılmasına yönelik şimdiye kadar yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Çerçioğlu'nu ortaya koyduğu başarılı çalışmalar için de tebrik eden Epikmen, Başkan Çerçioğlu'na bir de plaket verdi.

Başkan Çerçioğlu ise TÜRÇEV yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve çevre bilinci oluşturmaya yönelik ortak çalışmanın devam edeceğini söyledi.

AYDIN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:23

AKŞAM 19:01

YATSI 20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.