Ödüllü Belgeselin bir kopyası Başkan Atay’a armağan edildi

Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Bayram Küçük, çektiği “Son Yolculuğa Hazırlık” isimli kısa filminin bir kopyasını Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a armağan etti.

Genç yönetmen, yaptığı kısa filmle ABD’de bu yıl düzenlenen “2019 Adobe Design Achievement Awards” yarışmasının video bölümünde ‘En Yetenekli Yönetmen’ ödülü aldı.

Ülkemize ödülle dönen iki Türk öğrenciden biri olan ADÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencisi Bayram Küçük, belgeselinde gassallık (ölü yıkayıcısı) ve mezar kazıcılarının öyküsünü işledi.

Efeler Belediyesinin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği “Çevre Film Günleri” nedeniyle bu alanda yabancı ve yerli deneyimli yönetmenlerin eserlerini izleme imkânı bulacaklarını dile getiren Bayram Küçük, “Gençlere ve sanata gösterdiği yakınlık nedeniyle Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu nedenle filmimi başkanımızla paylaşmak istedim” dedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ise ödüllü Bayram Küçük’ü kutladı, “Bu başarıların artması bütün dileğimiz. Üniversiteli gençlerimizin tüm isteklerini dinleyip, yanlarında olmak istiyoruz” diye konuştu.



AYDIN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

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