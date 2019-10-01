“Yaşlılarımıza saygı göstermek inancımızın ve kültürümüzün gereğidir”

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, ‘Yaşlılar Haftası’ dolayısıyla yaptığı açıklamada “Yaşlılarımızın yüzündeki her çizgi, bilgi ve tecrübe izidir. Yaşlılarımıza saygı göstermek inancımız ve kültürümüzün gereğidir” dedi.

Türklerin geleneklerinde dinimiz İslamiyet’in emirlerinde yaşlılara hürmet, saygı ve sevgi gösterme ile hizmet etmenin önemi ve değerinin herkesçe bilindiğini kaydeden MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “Dün ile bugün arasında köprü kuran yaşlılarımız, Türk kültürümüzün ve değerlerimizin yarınlara taşımamızı sağlayan tecrübe çınarlarıdır. İnsan, ihtiyar olmaya karar verdiği gün ihtiyarlar. Beden yaşlansa da heves yaşlanmaz. Gençler; Yaşlılar sizin gelecek halinizdir. Yaşlılarımıza saygı göstermek Türk Kültürümüzün ve İslam inancımızın gereği olan minnet borcudur” diyerek “Bu günlerde ve her zaman sevgi ve hoşgörüyle yanlarında olduğumuz değerli büyüklerimizin anlamlı gününü kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diler, ellerinden öper, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

AYDIN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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