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Aydın Emniyet Müdürü Baştuğ; 35 aylık görev süresini değerlendirdi “Başarılı çalışmalara imza attık, ...

İHA

Aydın'da 27 Ekim 2016 tarihinde başladığı İl Emniyet Müdürlüğü Görevi 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren 1. Sınıf Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, veda mesajı yayınladı. Görev yaptığı süre içerisinde başarılı çalışmalara imza attıklarını kaydeden Baştuğ, herkese teşekkür ett.

Aydın Emniyet Müdürü Baştuğ; 35 aylık görev süresini değerlendirdi “Başarılı çalışmalara imza attık, destek veren herkese teşekkür ediyorum”

Aydın’da 27 Ekim 2016 tarihinde başladığı İl Emniyet Müdürlüğü Görevi 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren 1. Sınıf Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, veda mesajı yayınladı. Görev yaptığı süre içerisinde başarılı çalışmalara imza attıklarını kaydeden Baştuğ, herkese teşekkür ett.
Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, mesajında “27 Ekim 2016 tarihinde başlamış olduğum Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevimi tamamlayarak 30.09.2019 tarihi itibariyle aranızdan ayrılıyorum.
Görev yaptığım süre içerisinde her kademedeki meslektaşlarım ile birlikte Aydın İlimizin huzurlu ve güvenli bir kent olması için mesai mefhumu gözetmeksizin azim ve gayretle çalıştık. İlimizde Polis Halkla İlişkilerini daha ileri taşıyarak halkımızın teveccühüne nail olduk.
Görev yaptığımız dönemde narkotik alanında; 1,5 ton Skunk, 300 kg esrar yakalanması, trafik alanında; özellikle son Ramazan ve Kurban Bayramlarında ölümlü trafik kazalarının olmaması, diğer kazaların azaltılması, terör alanında ise; önemli bir terör eylemi olmaması gibi yaptığımız çalışmalar idarecilerimiz ve halkımızın gözünde takdirle karşılanmıştır.
Bizlere bu zorlu görevimizde desteğini hiçbir zaman esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yönetimlerimize, sivil toplum örgütlerinin kıymetli yöneticilerine ve basınımızın değerli temsilcilerine, her kademede fedakâr ve azimle görevini yapan meslektaşlarıma ve sevgili Aydın halkına teşekkürlerimi arz ediyor, şükranlarımı sunuyorum.
Bu vesile ile vatanımız uğruna canlarını feda eden başta M.Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anarken, tüm Aydın halkımızı selamlıyor, güzel bir gelecek diliyorum” ifadelerine yer verdi.

AYDIN

02 Ekim 2019 Çarşamba

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