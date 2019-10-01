Didim’de Yaşlılar günü kutlandı

Didim Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi ve Didim Belediyesinin katkılarıyla 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevinde kutlandı.

Etkinliğe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi Müdürü Demet Sağlam, Didim Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuri Öner, CHP’li bazı belediye meclis üyeleri ile çok sayıda davetli ve huzur evi sakinleri katıldı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak Didim Halk Eğitim merkezi bünyesinde açılan keman kursuna katılan öğrenciler, klasik müzik parçalarından oluşan repertuarını çaldı.

Kutlama da konuşan Didim Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuri Öner, merkez olarak 7’den 77’ye hayat boyu öğrenme eğitimleri kapsamında çocuklara yönelik keman ve gitar kursları açtıklarını belirterek, bu kurslarda eğitim alan öğrencileri de tebrik etti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise konuşmasının başında tüm Yaşlıların gününü kutlayarak önlerinde saygıyla eğildiğini dile getirdi. Atabay bu etkinlikte geleceğin teminatı olan gençlerin sanatla iç içe olmalarının da önemli olduğunu belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi Müdürü Demet Sağlam ise konuşmasında etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederken başlarken, huzur evi sakinleri başta olmak üzere tüm yaşlıların gününü kutladı.

Etkinliğin sonunda Başkan Atabay, merkez öğrencilere hediyeler verirken, huzur evi sakinlerine de kırmızı karanfil ile hediye paketleri verdi.



AYDIN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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