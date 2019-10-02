Mylife Point projesinde zemin etüt çalışmaları başladı

Yavuzlar İnşaat A.Ş’nin Söke merkezde yer alan görkemli projesi Mylife Point projesi hızla ilerliyor. Temel atma çalışmalarına Ekim sonunda başlanacak projenin zemin etütü çalışmaları başladı.

Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz Ekim sonunda temelleri atılacak projenin çok kısa bir sürede tamamlanacağının müjdesini verdi. Toplamda 2 blok ve cadde dükkanlardan oluşacak 184 dairenin yer alacağı ve ana hatları daha önce belirlenen proje Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar yönetmeliğinde ki değişikliğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı beklemedeydi. Konut sahibi olmak isteyenlerin heyecanla beklediği göz kamaştırıcı proje diğer projelerinde olduğu Yavuzlar İnşaat’ın modern, çağına yakışan ve kullanışlı konut stilini mimari yapıya yansıttıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz, Ekim sonunda temelleri atılacak projenin çok kısa bir sürede tamamlanacağını belirtti.

Söke şehir merkezinde, şehrin tüm dinamiklerinin kesişim noktasında yer alan proje geniş sosyal alanları ve modern stili ile fark oluşturduğunu kaydeden Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz, “Mylife Point projesinde ev sahipleri, şehir hayatından uzaklaşmadan pek çok sosyal etkinliği rahatça yapabilecekleri huzurlu, konforlu ve modern bir konuta sahip olacaklar. Kentin her noktasına kolaylıkla ulaşım sağlanabilen elverişli ve merkezi konumu ile değerlenen projenin bölgede eşi benzeri yok. Kent merkezinde modern bir konut düşleyenler için Mylife Point ile kelimenin tam anlamıyla hayal ettikleri noktada olacaklar” dedi.

Sökeliler’in ve Söke’de konut yatırımı yapmayı planlayanları şimdiden projeye yoğun bir ilgi gösterdiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz, projenin özellikle konumu ile dikkat çektiğini, öte yandan proje Söke’nin en yüksek konut projesi olması özelliği ile de benzerlerinden ayrıldığını söyledi. Yavuz, “Bu denli büyük bir projenin Yavuzlar İnşaat güvencesine sahip oluşu da projenin bir diğer artısı. İnşaat sektöründe duraklama olmasına rağmen Yavuzlar İnşaat’ın tüm projelerinin hızla ilerliyor oluşu Mylife Point’de ev sahibi olmak isteyenlere güven veriyor” diye konuştu.

“Dört dörtlük bir konut projesi”

Mylife Point projesi içinde barındırdığı yüzme havuzu, güneşlenme terasları, yürüyüş parkurları, spor alanları, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları ile eksiksiz bir yaşam kompleksi olduğunu kaydeden Melih Yavuz, “2 blok ve cadde dükkanlardan oluşan 16 katlı projede 184 daire yer alıyor. Bu özellikleri ile kentin en yüksek projesi olma ünvanını elinde tutan Mylife Point’in konutlarında modern bir evde aradığınız, hazır mutfak, ankastre, ebeveyn banyosu, doğal gazlı merkezi yerden ısıtma, gizli aydınlatma, çelik kapı, konfor ısıcam, ısı, ses ve su yalıtımı vb. pek çok ayrıcalık yer alıyor” dedi.

AYDIN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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