Mylife Point projesinde zemin etüt çalışmaları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mylife Point projesinde zemin etüt çalışmaları başladı

İHA

Yavuzlar İnşaat A.Ş’nin Söke merkezde yer alan görkemli projesi Mylife Point projesi hızla ilerliyor. Temel atma çalışmalarına Ekim sonunda başlanacak projenin zemin etütü çalışmaları başladı.
Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz Ekim sonunda temelleri atılacak projenin çok kısa bir sürede tamamlanacağının müjdesini verdi. Toplamda 2 blok ve cadde dükkanlardan oluşacak 184 dairenin yer alacağı ve ana hatları daha önce belirlenen proje Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar yönetmeliğinde ki değişikliğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı beklemedeydi. Konut sahibi olmak isteyenlerin heyecanla beklediği göz kamaştırıcı proje diğer projelerinde olduğu Yavuzlar İnşaat’ın modern, çağına yakışan ve kullanışlı konut stilini mimari yapıya yansıttıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz, Ekim sonunda temelleri atılacak projenin çok kısa bir sürede tamamlanacağını belirtti.
Söke şehir merkezinde, şehrin tüm dinamiklerinin kesişim noktasında yer alan proje geniş sosyal alanları ve modern stili ile fark oluşturduğunu kaydeden Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz, “Mylife Point projesinde ev sahipleri, şehir hayatından uzaklaşmadan pek çok sosyal etkinliği rahatça yapabilecekleri huzurlu, konforlu ve modern bir konuta sahip olacaklar. Kentin her noktasına kolaylıkla ulaşım sağlanabilen elverişli ve merkezi konumu ile değerlenen projenin bölgede eşi benzeri yok. Kent merkezinde modern bir konut düşleyenler için Mylife Point ile kelimenin tam anlamıyla hayal ettikleri noktada olacaklar” dedi.
Sökeliler’in ve Söke’de konut yatırımı yapmayı planlayanları şimdiden projeye yoğun bir ilgi gösterdiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz, projenin özellikle konumu ile dikkat çektiğini, öte yandan proje Söke’nin en yüksek konut projesi olması özelliği ile de benzerlerinden ayrıldığını söyledi. Yavuz, “Bu denli büyük bir projenin Yavuzlar İnşaat güvencesine sahip oluşu da projenin bir diğer artısı. İnşaat sektöründe duraklama olmasına rağmen Yavuzlar İnşaat’ın tüm projelerinin hızla ilerliyor oluşu Mylife Point’de ev sahibi olmak isteyenlere güven veriyor” diye konuştu.
“Dört dörtlük bir konut projesi”
Mylife Point projesi içinde barındırdığı yüzme havuzu, güneşlenme terasları, yürüyüş parkurları, spor alanları, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları ile eksiksiz bir yaşam kompleksi olduğunu kaydeden Melih Yavuz, “2 blok ve cadde dükkanlardan oluşan 16 katlı projede 184 daire yer alıyor. Bu özellikleri ile kentin en yüksek projesi olma ünvanını elinde tutan Mylife Point’in konutlarında modern bir evde aradığınız, hazır mutfak, ankastre, ebeveyn banyosu, doğal gazlı merkezi yerden ısıtma, gizli aydınlatma, çelik kapı, konfor ısıcam, ısı, ses ve su yalıtımı vb. pek çok ayrıcalık yer alıyor” dedi.

AYDIN

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:22
  • AKŞAM 18:59
  • YATSI 20:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da yağışlı hava ile beraber sıcaklıklar düşecek
YEREL HABERLER Aydın’da yağışlı hava ile beraber sıcaklıklar düşecek
Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın ...
Didim’de Yaşlılar günü kutlandı
YEREL HABERLER Didim’de Yaşlılar günü kutlandı
Aydın Valiliği’nden “Kömür İhalesi” hakkında basın açıklaması
YEREL HABERLER Aydın Valiliği’nden “Kömür İhalesi” hakkında basın ...
Aydın Emniyet Müdürü Baştuğ; 35 aylık görev süresini değerlendirdi “Başarılı çalışmalara imza attık, destek veren herkese teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Aydın Emniyet Müdürü Baştuğ; 35 aylık görev süresini ...
Aydın’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aydın’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ...
“Yaşlılarımıza saygı göstermek inancımızın ve kültürümüzün gereğidir”
YEREL HABERLER “Yaşlılarımıza saygı göstermek inancımızın ve ...
İYİ Parti’den istifa edenlerden açıklama; “Yorgun değil yönetim şekline kırgınız”
YEREL HABERLER İYİ Parti’den istifa edenlerden açıklama; “Yorgun ...
Ödüllü Belgeselin bir kopyası Başkan Atay’a armağan edildi
YEREL HABERLER Ödüllü Belgeselin bir kopyası Başkan Atay’a armağan ...
TÜRÇEV’den Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER TÜRÇEV’den Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
ATB, TMO’nun alım yapmasını bekliyor
YEREL HABERLER ATB, TMO’nun alım yapmasını bekliyor
Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar
YEREL HABERLER Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini ...
Efeler Kent Konseyi’nden Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Efeler Kent Konseyi’nden Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
Bu İmzanın Değeri 20 Bin TL
YEREL HABERLER Bu İmzanın Değeri 20 Bin TL
Engelsiz Efeler kupayı Balkanlardan ADÜ'ye taşıdı
YEREL HABERLER Engelsiz Efeler kupayı Balkanlardan ADÜ'ye taşıdı
Thomas Cook'un iflası sonrası durum Kuşadası'nda masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Thomas Cook'un iflası sonrası durum Kuşadası'nda ...
Nazilli Belediyesi Çağrı Merkezi kurdu
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Çağrı Merkezi kurdu
Hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü çıkmayınca polis soruşturma başlattı Kazadan sonra sürücü buhar oldu
YEREL HABERLER Hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü çıkmayınca ...
Mutfağın maharetli ustaları ve tüketiciler, Uğur Soğutma’nın yeni ürünleri ile buluştu
YEREL HABERLER Mutfağın maharetli ustaları ve tüketiciler, Uğur ...
Aydın, orman yangınlarından en fazla zarar gören ikinci bölgede yer alıyor
YEREL HABERLER Aydın, orman yangınlarından en fazla zarar gören ...
Bozdoğan’da ilçe tarımdan kestane bahçesi ziyareti
YEREL HABERLER Bozdoğan’da ilçe tarımdan kestane bahçesi ziyareti
Olayda ağır yaralanan tuvalet bekçisi konuştu “Olay tuvalet ücretinden çıkmadı, hayatımdan endişe ediyorum”
YEREL HABERLER Olayda ağır yaralanan tuvalet bekçisi konuştu “Olay ...
Didim’de su ürünleri denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Didim’de su ürünleri denetimleri devam ediyor
AK Partili Yavuz, “Aydın’ın ihracat payını yükselteceğiz”
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz, “Aydın’ın ihracat payını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X