'Thomas Cook' krizinin sadece Kuşadası’ndaki zararı 5 milyon euro

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Thomas Cook' krizinin sadece Kuşadası’ndaki zararı 5 milyon euro

İHA

Thomas Cook firmasının iflası sonrasında oluşabilecek olumsuz sürecin değerlendirmesi ve çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in daveti ile Kuşadası turizm işletme temsilcileri ve milletvekilleri bir araya geldi. Toplantıda Thomas Cook krizinin sadece Kuşadası'nda ilk etapta 5 milyon euro olduğu belirtildi.

'Thomas Cook' krizinin sadece Kuşadası’ndaki zararı 5 milyon euro

Thomas Cook firmasının iflası sonrasında oluşabilecek olumsuz sürecin değerlendirmesi ve çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in daveti ile Kuşadası turizm işletme temsilcileri ve milletvekilleri bir araya geldi. Toplantıda Thomas Cook krizinin sadece Kuşadası’nda ilk etapta 5 milyon euro olduğu belirtildi.
178 yıllık tarihi ile dünyanın en önemli seyahat acentelerinden ve havayolları şirketlerinden olan Thomas Cook'un iflası sonrasında, oluşabilecek olumsuz sürecin değerlendirmesi ve çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği işbirliği ile düzenlenen toplantıya, CHP Aydın Milletvekili ve PM üyesi Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden ve turizm işletme temsilcileri katıldı.
Kuşadası Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, Thomas Cook işletmesinin iflasının Kuşadası işletmelerinde olan etkisinin değerlendirmesi ile başladı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Thomas Cook isimli firmanın iflası sonucu oluşan bir kriz durumunun analizi yapmak amacıyla toplandıklarını belirtti. Günel, “Bu durumdan etkilenen firmaların doğru tespit ve önerilerini alarak Ankara’da yapılacak olan toplantıya veri sağlamak. Bu sebeple milletvekillerimiz, Ticaret Odası Başkanımız ve kurumsal sektör temsilcilerimiz ile sizlerle burada toplandık. Kuşadası kıyı Ege bölgesinde Marmaris’ten sonra en çok bu durumdan etkilenen turizm merkezi olmuştur. Kentimizde firmanın iflasını müteakip hiçbir turist mağdur edilmemiştir. Ancak işletmelerimizi bekleyen zor bir süreç vardır. Amacımız bu süreci doğru analiz ederek en az hasarla atlatılmasını sağlamak. Tabi burada esas görev turizmin patronu olan Turizm Bakanlığımızdır. Bu noktada bizlere düşen görev de sizlerin istek ve çözüm önerilerinizi doğru şekilde merkeze taşımaktır” diyerek katılımcılara teşekkür etti.
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan sektör temsilcilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Sezon sonunda böyle bir tablo ile karşılaşılması üzücü olmuştur. Biz oluşan bu tabloya siyasi bir bakış açısı ile bakmıyoruz. Ortak akılla bu durumu nasıl çözebiliriz bununla ilgileniyoruz. Olayın tek boyutu yoktur. Hukuki ve mali boyutları vardır. İflas süreci çok hızlı ilerleyen bir süreç değildir. Bu sürece turizm sektörü dayanamaz. Bu noktada devletin bu konuyu sahiplenmesi gerekiyor. Sizden alacağımız veriler ile Ankara'da konuyu masaya yatıracağız” dedi.
KODER Başkanı Tacettin Özden ise 1 haftadır bu konunun devamlı konuşulduğunu belirterek, “Bu süreç 7 gün önce sabaha karşı netleşti. Aynı günün sabahında Antalya’da Turizm Bakanımızın daveti ile bir toplantı yaptık. Ülkemiz açısında en fazla zarar gören bölgemiz Antalya’dan sonra Marmaris” diye konuştu.

“Marmaris’te 450 bin koltuk kaybı var”
Yaşanan krizin ülke açısında ciddi bir kayıp olduğu gibi Marmaris içinde çok önemli bir rakam içerdiğini kaydeden KODER Başkanı Tacettin Özden, “Thomas Cook ile ülkemize yılda 900 bin koltuk uçuş yapılmaktadır. Dalaman havalimanına ise bunun yarısını 450 bin koltuğu karşılamaktaydı. 2020 sezonunda bu iptal edilmiş oldu. Buradaki otellerin yüzde 80’i Thomas Cook ile çalışan işletmeler. Kuşadası açısından da durum pek iç açıcı değil. İlk tespitlerimize göre iflasın açıklandığı gün itibariyle yaklaşık 5 milyon euro bir kayıp söz konusudur. Önümüzdeki süreci ve alacakların tahsilatındaki zorlukları göz önüne aldığımızda bu rakam daha yukarılara tırmanacaktır. Sonuç olarak ülkemize yılda 1 milyon 300 bin turist getiren acente battı. Bu Türkiye için ciddi bir kayıptır. Elbette Thomas Cook yerini almak isteyen birçok uluslararası acente olacaktır. Ancak buradan çıkarılan derslerle hareket edilmelidir” diye konuştu.

“Bu sezon kapandı, sorun 2020 sezonu”
Sezon sonunda gelişen bu olayın kaybından çok asıl konunun işletmelerin alacakları olduğunu ve 20 Eylül itibariyle ortaya çıkan krizin iyi yönetildiğini kaydeden Başkan Tacettin Özden, “Hiçbir turist mağdur edilmemiştir. Ancak 60 gün ile önümüzdeki yıla yayılan bir alacak söz konusudur. Bu alacaklar devlet nezdinde takip edilmelidir. İşletmelerin yurt dışında alacaklarını takip etmeleri mümkün değildir. Turizm işletmecileri kredi çekerek acentelerin uzun vadeli ödeme planlarına boyun eğmek zorunda kalmıştır. Bu sistem artık çalışamaz hale gelmiştir. Bu konuda önemli bir değişim yaşanmaz ise gelecek yıllarda turizm sektörünü çok daha vahim günler beklemektedir” dedi.

“Devletten 50 milyon TL can simidi”
Yapılan görüşmeler sonucunda Turizm Bakanlığının girişimleri ile 50 milyon TL can simidi kaynağı sağlanacağını kaydeden KODER Başkanı Tacettin Özden, “Ancak bu konuda da sektör temsilcileri olarak bu kredinin geri ödeme noktasında 1 yıl ödemesiz 3 yıl vadeli bir plan olması için görüş bildirdik” diye konuştu.
Toplantıya katılan turizm işletme temsilcileri ise taleplerini şöyle sıraladı:
Bakanlık tarafından sağlanacak 50 milyon TL‘nin banka kredi oranları ile değil daha düşük oranlarda ve 3 yıl sabit oranlarla vadelenmesi.
Tahsil edilemeyen borçların mali olarak şüpheli alacaklar olarak belirlenmesi.
900 bin uçuş kaybının 2020 yılında ek seferler ile geri kazanılması ve turizm bakanlığının, Thomas Cook iflasından doğan borçları tek elden takip ederek süreci hızlandıracak adımlar atması.
Turizm Bakanlığı tarafından toplanan ve bu yıl Ekim ayı sonuna denk gelen turizm katkı paylarının ertelenmesi ya da 2019 için alınmaması.
Sektör temsilcilerinin talepleri sonrasında tekrar söz alan CHP Aydın Milletvekili ve MYK üyesi Bülent Tezcan, turizmcilerin taleplerini Ankara’da masaya yatırarak takipçisi olacağını söyledi.
Yaklaşık 1 saat süren toplantı, sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin toparlanması ve Ankara'da yapılacak toplantılarda gündeme getirilmesi kararı ile sona erdi.

AYDIN

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:22
  • AKŞAM 18:59
  • YATSI 20:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Katlı Otopark’ın çatı katı ışıklandırıldı
YEREL HABERLER Nazilli Katlı Otopark’ın çatı katı ışıklandırıldı
Didim'de 61 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim'de 61 kaçak göçmen yakalandı
Aydın’da yayın balığı ile 10 milyonluk gelir elde edilecek
YEREL HABERLER Aydın’da yayın balığı ile 10 milyonluk gelir elde ...
Mylife Point projesinde zemin etüt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Mylife Point projesinde zemin etüt çalışmaları ...
Aydın’da yağışlı hava ile beraber sıcaklıklar düşecek
YEREL HABERLER Aydın’da yağışlı hava ile beraber sıcaklıklar düşecek
Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın ...
Didim’de Yaşlılar günü kutlandı
YEREL HABERLER Didim’de Yaşlılar günü kutlandı
Aydın Valiliği’nden “Kömür İhalesi” hakkında basın açıklaması
YEREL HABERLER Aydın Valiliği’nden “Kömür İhalesi” hakkında basın ...
Aydın Emniyet Müdürü Baştuğ; 35 aylık görev süresini değerlendirdi “Başarılı çalışmalara imza attık, destek veren herkese teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Aydın Emniyet Müdürü Baştuğ; 35 aylık görev süresini ...
Aydın’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aydın’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ...
“Yaşlılarımıza saygı göstermek inancımızın ve kültürümüzün gereğidir”
YEREL HABERLER “Yaşlılarımıza saygı göstermek inancımızın ve ...
İYİ Parti’den istifa edenlerden açıklama; “Yorgun değil yönetim şekline kırgınız”
YEREL HABERLER İYİ Parti’den istifa edenlerden açıklama; “Yorgun ...
Ödüllü Belgeselin bir kopyası Başkan Atay’a armağan edildi
YEREL HABERLER Ödüllü Belgeselin bir kopyası Başkan Atay’a armağan ...
TÜRÇEV’den Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER TÜRÇEV’den Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
ATB, TMO’nun alım yapmasını bekliyor
YEREL HABERLER ATB, TMO’nun alım yapmasını bekliyor
Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar
YEREL HABERLER Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini ...
Efeler Kent Konseyi’nden Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Efeler Kent Konseyi’nden Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
Bu İmzanın Değeri 20 Bin TL
YEREL HABERLER Bu İmzanın Değeri 20 Bin TL
Engelsiz Efeler kupayı Balkanlardan ADÜ'ye taşıdı
YEREL HABERLER Engelsiz Efeler kupayı Balkanlardan ADÜ'ye taşıdı
Thomas Cook'un iflası sonrası durum Kuşadası'nda masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Thomas Cook'un iflası sonrası durum Kuşadası'nda ...
Nazilli Belediyesi Çağrı Merkezi kurdu
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Çağrı Merkezi kurdu
Hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü çıkmayınca polis soruşturma başlattı Kazadan sonra sürücü buhar oldu
YEREL HABERLER Hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü çıkmayınca ...
Mutfağın maharetli ustaları ve tüketiciler, Uğur Soğutma’nın yeni ürünleri ile buluştu
YEREL HABERLER Mutfağın maharetli ustaları ve tüketiciler, Uğur ...
Aydın, orman yangınlarından en fazla zarar gören ikinci bölgede yer alıyor
YEREL HABERLER Aydın, orman yangınlarından en fazla zarar gören ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X