Didim'de 61 kaçak göçmen yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Didim'de 61 kaçak göçmen yakalandı

DHA

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na geçmeye çalışan 61 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na geçmeye çalışan 61 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Didim ilçesi Turna Burnu açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, dün saat 01.30 sıralarında, bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 23'ü erkek, 13'ü kadın, 25'i çocuk toplam 61 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botu ile kıyıya getirilen kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AYDIN

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:22
  • AKŞAM 18:59
  • YATSI 20:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Katlı Otopark’ın çatı katı ışıklandırıldı
YEREL HABERLER Nazilli Katlı Otopark’ın çatı katı ışıklandırıldı
'Thomas Cook' krizinin sadece Kuşadası’ndaki zararı 5 milyon euro
YEREL HABERLER 'Thomas Cook' krizinin sadece Kuşadası’ndaki zararı 5 ...
Aydın’da yayın balığı ile 10 milyonluk gelir elde edilecek
YEREL HABERLER Aydın’da yayın balığı ile 10 milyonluk gelir elde ...
Mylife Point projesinde zemin etüt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Mylife Point projesinde zemin etüt çalışmaları ...
Aydın’da yağışlı hava ile beraber sıcaklıklar düşecek
YEREL HABERLER Aydın’da yağışlı hava ile beraber sıcaklıklar düşecek
Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın ...
Didim’de Yaşlılar günü kutlandı
YEREL HABERLER Didim’de Yaşlılar günü kutlandı
Aydın Valiliği’nden “Kömür İhalesi” hakkında basın açıklaması
YEREL HABERLER Aydın Valiliği’nden “Kömür İhalesi” hakkında basın ...
Aydın Emniyet Müdürü Baştuğ; 35 aylık görev süresini değerlendirdi “Başarılı çalışmalara imza attık, destek veren herkese teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Aydın Emniyet Müdürü Baştuğ; 35 aylık görev süresini ...
Aydın’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aydın’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ...
“Yaşlılarımıza saygı göstermek inancımızın ve kültürümüzün gereğidir”
YEREL HABERLER “Yaşlılarımıza saygı göstermek inancımızın ve ...
İYİ Parti’den istifa edenlerden açıklama; “Yorgun değil yönetim şekline kırgınız”
YEREL HABERLER İYİ Parti’den istifa edenlerden açıklama; “Yorgun ...
Ödüllü Belgeselin bir kopyası Başkan Atay’a armağan edildi
YEREL HABERLER Ödüllü Belgeselin bir kopyası Başkan Atay’a armağan ...
TÜRÇEV’den Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER TÜRÇEV’den Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
ATB, TMO’nun alım yapmasını bekliyor
YEREL HABERLER ATB, TMO’nun alım yapmasını bekliyor
Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar
YEREL HABERLER Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini ...
Efeler Kent Konseyi’nden Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Efeler Kent Konseyi’nden Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
Bu İmzanın Değeri 20 Bin TL
YEREL HABERLER Bu İmzanın Değeri 20 Bin TL
Engelsiz Efeler kupayı Balkanlardan ADÜ'ye taşıdı
YEREL HABERLER Engelsiz Efeler kupayı Balkanlardan ADÜ'ye taşıdı
Thomas Cook'un iflası sonrası durum Kuşadası'nda masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Thomas Cook'un iflası sonrası durum Kuşadası'nda ...
Nazilli Belediyesi Çağrı Merkezi kurdu
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Çağrı Merkezi kurdu
Hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü çıkmayınca polis soruşturma başlattı Kazadan sonra sürücü buhar oldu
YEREL HABERLER Hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü çıkmayınca ...
Mutfağın maharetli ustaları ve tüketiciler, Uğur Soğutma’nın yeni ürünleri ile buluştu
YEREL HABERLER Mutfağın maharetli ustaları ve tüketiciler, Uğur ...
Aydın, orman yangınlarından en fazla zarar gören ikinci bölgede yer alıyor
YEREL HABERLER Aydın, orman yangınlarından en fazla zarar gören ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X