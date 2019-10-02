AYESOB Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi AYESOB’dan Odaların belirlediği yılın ahilerine sertifika ve hediye takdim edildi

Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerin belirterek, aldıkları genel kurul kararı ile Aydın’daki odalara bağlı yılın ahi adaylarına sertifika ve ödül takdimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

AYESOB’a bağlı Aydın genelinde faaliyet gösteren Odaların belirlediği yılın ahi adaylarına düzenlenen kahvaltılı programda sertifika ve ödülleri takdim edildi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, “Bütün Türkiye’de 1622 Eylül tarihleri arasında Ahilik Haftası kutlanıyor. Bizim Aydın genelinde 82 odamızın ahileri var. Odalarımızın kendi bünyelerinden seçtikleri 4050 yıllık işinde başarılı, çırak, kalfa yetiştirmiş ahim adaylarımıza biz geçen hafta Nazilli’de, dün Söke’de bugünde Efeler ilçemizde 20 Odamızla beraber bu etkinliği yaptık. Bunun devamını da her Ahilik Haftası’nda yapmak istiyoruz. Seçilen Ahi adaylarımızın gönlünü almak, hem de kendilerine hediye vererek ileride çocuklarına torunlarına anlatabilecek bir anı olsun istedik. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik, hiçbir yerde yapılmıyor. Aslında 82 odanın bir tek ahisi oluyor. O da ilin ahisi oluyor. Ona bir hediye verip bitiriyorduk. Biz genel kuruda bir karar alıp, diğer adaylarımızı da onure edelim. Onlara birer hediye hazırlatalım, dükkanına evin bir köşesine koysun diye düşündük. Önümüzdeki hafta Buharkent, Horsunlu, Pamukören ve Kuyucak’ta bu etkinliklerimizi yapacağız. Ahiliğin geleneklerini yaşatmak açısından, tanıtmak açısından çok güzel bir etkinlik oluyor” dedi.

Programa AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay , Oda başkanları ve yılın ahi adayları katıldı.

AYDIN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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