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Söke Sağlık Hizmetleri MYO oryantasyon programı düzenledi

İHA

Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun, birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği Oryantasyon Programı, 30 Eylül 2019 tarihinde Söke Mimarlık Fakültesi Amfi Salonu'nda gerçekleşti.

Söke Sağlık Hizmetleri MYO oryantasyon programı düzenledi

Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun, birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği Oryantasyon Programı, 30 Eylül 2019 tarihinde Söke Mimarlık Fakültesi Amfi Salonu’nda gerçekleşti.
Etkinliğe; Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İlberya Arıkan, Söke Ziraat Odası Meclis Başkanı Hüseyin Akkoyun, Söke Yenikent Mahalle Muhtarı Mehmet Dikici, ADÜGENÇ birimi adına uzman psikolog Fatma Evrim Güreşen, akademik ve idari personel katıldı.
Yüksekokul bünyesinde yer alan İlk ve Acil Yardım, Ameliyathane Hizmetleri ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarına kayıt yaptıran 288 öğrencinin katıldığı programda açılış konuşmasını yapan Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek, Yüksekokulun misyonu ve vizyonu çerçevesinde öğrencilerin nitelikli birer sağlık personeli adayı olarak mezun olmaları için gereken tüm bilimsel ve eğitsel içerikli faaliyetleri sürekli eğitim şeklinde yapmaya devam edeceklerini belirtti.
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Gülfer Doğan Pekince tarafından yapılan sunumda öğrencilere, Üniversitenin kurumsal yapısı ve Söke Sağlık Hizmetleri MYO’ya ait bilgiler verildi. Ayrıca Öğr. Gör. Dr. Gülfer Doğan Pekince; Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS), eğitim öğretim yönetmeliği, yönergeler, usul ve esaslar, akademik takvim, ders kayıt işlemleri, katkı payı/öğrenim ücreti ödemeleri, öğrenci danışmanları, 5i dersleri, ADÜ Çözüm Merkezi, öğrenci değişim programları ve uygulama alanları hakkında bilgiler verdi.
ADÜGENÇ adına konuşan Uzman Psikolog Fatma Evrim Güreşen; öğrencilerimize ADÜGENÇ biriminin işleyişi, öğrencilere ne tür hizmetler verildiği ve birime nasıl başvurabilecekleri noktasında bilgilendirme yaptı.
Sunumların ardından öğrencilerle birlikte fotoğraf çekimi yapıldı. Oryantasyon Programı, öğrencilere yapılan öğle yemeği ikramı ile son buldu.

AYDIN

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:37
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