Aydın’da 900 polis 188 noktada yaya nöbeti tuttu

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da, 2019 Yaya Öncelikli Trafik yılı kapsamında “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” sloganı ile 900 polis 188 noktada yaya nöbeti tuttu.

Aydın’da “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokol öğrencilerle birlikte Atatürk Kent Meydanı önündeki yaya geçitlerinden ellerinde yaya güvenliğini anlatan dövizlerle geçerek farkındalık oluşturdu. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere şapka, kırmızı düdük ve broşürler dağıtılarak bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger etkinlikte yaptığı konuşmada, “İçişleri Bakanlığımız özellikle Türkiye’de özellikle yayalar ile ilgili trafik akışında yaya öncelikli trafiğin akışını sağlamak üzere bir program yürütüyor. Bu olması gereken bir şey. Türkiye’de maalesef bu konuda bir eksiklik olduğu gözüküyor. Yayaların trafikte daha güvenli seyretmelerini sağlamak için, yapılması gerekn bir uygulamaydı. Türkiye’de 81 vilayette 200 bin polisle bütün yaya noktalarında, ilimizde de 900 polisle 188 noktada bu uygulamayı yapıyoruz. Ben buradan bütün araç kullanan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum. Hepimiz aynı zamanda araç sürücüsü aynı zamanda yaya pozisyonundayız. Dolayısıyla yayaların araçlara karşı bir dezavantajı var. Onlara öncelik tanınması lazım” diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, daire amirleri, polisler ve öğrenciler katıldı.

AYDIN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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