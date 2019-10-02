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Leonardo Da Vinci İcatları Müzesi Ankara’da açıldı

İHA

Da Vinci'nin 500 yıllık notlarından yararlanarak el işçiliği ile oluşturulmuş 28 icadının yer aldığı Leonardo Da Vinci İcatları Müzesi, 1 Ekim15 Ocak tarihleri aralığında Armada AVM'de sergilenecek.

Leonardo Da Vinci İcatları Müzesi Ankara’da açıldı

Da Vinci’nin 500 yıllık notlarından yararlanarak el işçiliği ile oluşturulmuş 28 icadının yer aldığı Leonardo Da Vinci İcatları Müzesi, 1 Ekim15 Ocak tarihleri aralığında Armada AVM’de sergilenecek.
Tales Matematik Müzesi’nin katkıları ile 1 Ekim 15 Ocak tarihleri arasında Ankara ARMADA AVM’de yer alacak olan sergide ziyaretçiler Leonardo Da Vinci’nin 500 yıllık notlarından yararlanarak tamamen el işçiliğiyle oluşturulmuş 28 icadını bulabilecek. Ayrıca Leonardo Da Vinci’nin mimarlık, mühendislik, anatomi gibi alanlardaki eskizlerinden yola çıkarak savaş makinalarını, piston, torna makinası ve tarihin ilk su kayağını görmenin yanında bugün kullandığımız birçok icatta Leonardo Da Vinci’nin izlerine ve uygarlık tarihine dokunuşuna şahit olunulbilecek.
Ankara’ya ilk defa gelen bu sergi, Leonardo Da Vinci’nin çalışmalarının en büyüleyici olanlarını bir araya getiriyor. Leonardo Da Vinci’nin ustalıkla ortaya koyduğu çizimlerin ve büyüleyici eserlerinin ahşaba hayat vererek yeniden inşa edildiği bu sergi, Leonardo’nun akıl dünyasına dalmak isteyen ziyaretçilerle buluşuyor.
Başak Eğitim Hizmetleri Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın, konu nile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Da Vinci İcatları Sergisi’ni tarihin en önemli kişiliklerinden biri olan Da Vinci’yi daha yakından tanımak için oluşturduk. Serginin asıl amacı Da Vinci’yi ressamlık noktasındaki eserlerinin haricinde çok yönlü kişiliği ile tanıyabilmek. Sadece bir anatomist değil, sadece bir mimar değil, sadece bir mühendis değil, çok yönlü bir kişilik. Haliç’e bir köprü yapımı ile ilgili Osmanlı Devleti’ne bir mektup yazmış, bir örneğini burada inceleyebilirsiniz. 12 yıl boyunca üzerinde çalıştığı projenin Fransız askerleri tarafından parçalanmasına kadar birçok detay var bu sergide. Ayrıca burada gördüğünüz eserlerin hiç birisi yurt dışından getirilmedi ya da satın alınmadı. Yüzde yüz yerli, Aydın ilinde yapılan el emeği çalışmalar. Tümü Aydın sanayisinde, buradaki ekip arkadaşlarımızın da desteği ile yapıldı. Daha önce İtalya’dan gelen sergiler birer haftalık İstanbul, Antalya gibi şehirlere gelmişti. Yerli malzemelerle yapılan bu sergi ilk defa Ankara’da yer alıyor. Biz Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Yurt dışından getirmiş olsaydık bu mümkün olmayacaktı. ” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Başak Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü Metin Akyol ise “Yeni dünyada disiplinler arası ilişkiler var. Bunu da tarihte en iyi yapmış olan Da Vinci’dir. Müzik, Resim, Matematik ve Fiziği birleştiriyor. Tabi biz de bunları çocuklarımıza öğretmek istedik. Dünyanın çeşitli yerlerinde Da Vinci müzeleri var. Neden olmasın diye başlayan bir hayalimizdi ve biz bunu gerçekleştirdik. İsteyince oluyormuş. İtalya’daki müzeden daha iyi bir müze haline getirdik. Sonuçta hep beraber başardık. Yorucu bir süreci geride bıraktık. Fikir aşamasıyla birlikte 5 yıllık bir proje. Daha güzel şeyler de yapacağız. Talep geldiği takdirde yurt dışına da tabi ki gidebilir sergimiz. Daha önce yaptığımız bir matematik müzesi vardı, o Balkanlara ve Afrika’ya gitti. Sanırım Balkanlar’a ve Afrika’ya daha önce giden bir Da Vinci müzesi yok. Bizim gönül coğrafyamız çok büyük. Kardeş ülkelere de bu sergiyi götürebiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.
Hafta içi ve hafta sonu 10.0022.00 saatleri arasında ziyaret edebileceğiniz sergi 1 Ekim ve 15 Ocak tarihleri aralığında Ankara ARMADA AVM’de olacak.

AYDIN

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:37
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