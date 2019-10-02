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ADÜ’de tanıtım temsilcileri toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Adnan Menderes Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Birim Tanıtım Temsilcileri Toplantısı' AİSYEM Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

ADÜ’de tanıtım temsilcileri toplantısı gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Birim Tanıtım Temsilcileri Toplantısı’ AİSYEM Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.
Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut başkanlığında gerçekleşen toplantıya, akademik ve idari birim tanıtım temsilcileri katıldı.
Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut yaptığı açılış konuşmasında; Basın, Halkla İlişkiler, Grafik, ADÜ Haber ve Bilgi Edinme olmak üzere beş ayrı birimde hizmet veren Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün işleyişi hakkında bilgi verdi. Turgut; “Hepimizin ortak amacı, Üniversitemizin en iyi şekilde tanıtımını sağlamak ve yapılan işleri en etkili şekilde topluma aktarmaktır. Bu konudaki iş birliğiniz bizler için çok önemli. Şunu unutmamalıyız ki; hiçbirimiz hepimiz kadar etkili değiliz. Güzel işler ancak ortak paydada hep beraber çalışarak birbirimizi tamamlamamız ile ortaya çıkacaktır” dedi.
Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in; yerel yönetimler, mülki amirler ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurulacak etkili iletişim sayesinde üniversiteyle şehri bütünleştirme arzusunda olduğunu vurgulayan Hüseyin Turgut; “ Birim tanıtım temsilcileri toplantısını bu noktada son derece önemli buluyoruz. Sizler bulunduğunuz yerleşkelerdeki idari yöneticilerle yüksek frekanslı ilişkiler geliştirip çözüm odaklı çalışmalarla, Üniversitemizin tanınırlığını arttırabilirsiniz” şeklinde konuştu.
İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Bilal Arık, fakülte imkanlarını ve üniversite tanınırlığını arttırmak istediklerini belirttiği konuşmasında, planlanan projeler arasında yer alan ADÜ TV’nin kurulumunun tanıtıma olacak katkısını aktardı. Prof. Dr. Arık, “Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in talimatlarıyla kurulma çalışmaları başlatılan ADÜ TV’nin üniversitenin şehirle entegrasyonunda, yapılan kıymetli işlerin duyurulmasında çarpan ve hızlandıran etkisi oluşturacağına inanıyoruz” diyerek konuşmasını fakülte olarak her türlü iş birliği ve desteğe hazır olduklarını vurgulayarak sonlandırdı.
Birimlerin yaptıkları etkinliklerden haberdar olmak istediklerini bu şekilde tanıtım ve organizasyon konularında her türlü desteği verebileceklerini aktaran Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ekibi, kurumsal aidiyet duygusu ile tanıtım temsilcileri ile kuracakları iletişimi önemsediklerini ifade etti. Ekip, yaptıkları çalışmalar, birimlerden beklentileri ve verebilecekleri destekler hakkında bilgi verdi.
Toplantı, birim tanıtım temsilcilerinin görüş ve önerilerini aktarması ile son buldu.

AYDIN

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:58
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  • İKİNDİ 16:22
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