Aydın'da 900 polisle 'yaya geçidi nöbeti'

AYDIN'daki 'Yaya öncelikli trafik' etkinliği, Vali Yavuz Selim Köşger'in de katılımıyla Atatürk Kent Meydanı'nda yapıldı. 180 noktada, 900 polisin görev yaptığı etkinliğe katılan Köşger, sürücülerin yayalara karşı daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nca 2019'un 'Yaya öncelikli trafik' yılı ilan edilmesiyle ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 'Yaya öncelikli trafik' etkinliği gerçekleştirildi. Atatürk Kent Meydanı'ndaki etkinliğe Vali Yavuz Selim Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri, 900 polis ve bir grup öğrenci katıldı. Etkinlik kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden protokol üyeleri, öğrencilerle yolun karşısına geçti. Sürücüler, yayalara öncelik tanıdı. Vali Köşger ve diğer protokol üyeleri, öğrencilere proje ile ilgili broşür ve düdük, polisler ise tişört ve şapka dağıttı.

'YAYALARA ÖNCELİK TANIYALIM'

Vali Köşger, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl İçişleri Bakanlığı'mız Türkiye'de özellikle trafik akışında yaya öncelikli program başlattı. Bu Türkiye'de olması gereken bir şeydi. Bu konuda bir eksiklik olduğu anlaşılıyor. Yayaların trafikte daha güvenli seyahat etmelerini sağlamak için yapılması gereken bir şeydi. 81 ilde 200 bin polisle bugün bütün yaya geçiş noktalarında eş zamanlı yapılmaktadır. İlimizde de 900 polisle 180 noktada bu uygulamayı yapıyoruz. Aydın'ın en önemli kavşaklarından birisi olan Kent Meydanı'nda bu uygulamayı yapmaktayız. Bir grup öğrencimizle bu geçişi birlikte yaptık. Buradan özellikle araç kullanan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hepimiz araç sürücüsü ve aynı zamanda yaya pozisyonundayız. Yayaların araçlara karşı bir dezavantajı var. Güvenli seyahat etmeleri için yayalara öncelik tanınması lazım" dedi.



AYDIN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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