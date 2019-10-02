Uyuşturucu etkisinde araç kullanan şahsa 5167 TL para cezası uygulandı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Aydın’ın Söke ilçesinde devriye görevi yapan Jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araç sürücüsünün, uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı tespit edilirken gözaltına alınan şahsa 5167 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Söke’de icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 5 gram uyuşturucu madde bulundu. Araç içerisinde bulunan N.Ş ve Ş.A ile hakkında yakalama kararı bulunan E.Ö gözaltına alındı. E.A ve N.Ş isimli şahısların uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Araç sürücüsü N.Ş’ye uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 5167 TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan E.Ö ve N.Ş isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan haklarında soruşturma başlatıldı.

AYDIN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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