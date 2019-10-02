Nazilli’de “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliği düzenlendi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaya Öncelikli Trafik" kampanyası kapsamında "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ilçede görevli trafik ve jandarma ekipleri gün boyu trafik ışığı bulunmayan tüm yaya geçitlerinde ‘yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz’ nöbeti tuttu.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’un öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Jandarma Komutanı Hakdan Öztürk, Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Bilen, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Güven Eker, kurum ve kuruluşların müdürleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Nazilli Altıntaş Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Uzun Çarşı’nın kesişme noktasında bulunan yaya geçidinde trafik ekipleri kontrolünde karşıdan karşıya geçen grup daha sonra yayalara öncelik verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaya Öncelikli Trafik" kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlilerle ilgili bilgi verdi. Kaymakam Arısoy; “Trafik işaretlerinin ve trafik polislerinin bulunmadığı yerlerde sürücülerin hızlarını düşürerek önceliği yayalara vermesi gerekiyor. Aynı zamanda kavşaklarda da dikkat etmesi gerekiyor. Bununla ilgili yasal düzenlemeler de yapıldı. Hız limiti 40 kilometreye düştü. Her şey yaya güvenliğinin üst seviyeye çıkarılması için” dedi.

AYDIN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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