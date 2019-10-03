Kardeşini ayağından vuran şüpheli yakalandı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Aydın’da gece 2230 sıralarında meydana gelen silahlı kavgada kardeşini ayağından vurarak kaçan şüpheli polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu olaydan iki saat sonra yakalandı.

Olay, Efeler ilçe merkezi Güzelhisar mahallesi 46 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 22:30 sıralarında İsmail B. İle kardeşi Ali B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail B. yanındaki silahla kardeşi Ali B.’yi ayağından vurdu. Mahallede silah seslerinin yükselmesi üzerine sokak ortasındaki yaralıyı gören çevre sakinleri durumu polis ve 112 Acil servis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kareşi Ali B.’yi silahla ayağından vurduktan sonra olay yerinden kaçan İsmail B.’yi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay saatinden yaklaşık iki saat sonra polisin yaptığı çalışmalar sonucunda İsmail B. yakalanarak gözaltına alındı. İsmail B. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

AYDIN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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