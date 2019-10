“Nazilli MYO Öğrencileri Gelecekle Buluşuyor” adlı etkinliklerin ilki, Nazilli Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleşti. ETA İzmir Bölge Müdürlüğü Eğitim Birimi Personellerinden İzzettin Özmen ve Anıl Akalın, Türkiye İş Bankası Nazilli Merkez Şube Müdürü Erkan Seven ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) Nazilli Şube Müdürü Oruç Özen’in konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe, Bankacılık ve Sigortacılık programı öğrencileri ile diğer programlardan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

İlk bölümde söz alan İzzettin Özmen ve Anıl Akalın öğrencilere günümüzde bilgisayarlı muhasebe uygulamalarının önemi, kullanımı ve gerekliliği hakkında bilgiler verdi. İkinci bölümde konuşma yapan Erkan Seven ise bankacılık sektörü ile staj ve iş fırsatları konusunda bilgiler aktardı. Son bölümde söz alan Oruç Özen de bankacılık sektörünün geleceği ve mobil bankacılık uygulamaları hakkında açıklamalar yaparken bankacılıkta pazarlama ve satış ile ikna kabiliyetinin önemine vurgu yaptı.

Ekim ayı boyunca, her Salı günü devam etmesi planlanan etkinliklerde farklı sektörlerden konuşmacıların yer almaya devam edeceği belirtildi.

AYDIN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:21

AKŞAM 18:57

YATSI 20:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.