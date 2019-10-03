Söke’nin 2019 yılı ilk 9 aylık uyuşturucu bilançosu masaya yatırıldı Kaymakam Kurtbeyoğlu; "Uyuşturucu ticareti yapanlar artık rahat dolaşamıyor"

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Söke Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ve uyuşturucu tacirleri ile etkin mücadele devam ediyor. Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, 2019 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen uyuşturucu ile mücadelenin rakamlarını açıkladı. Kaymakam Kurtbeyoğlu, 2018 yılı ile karşılaştırmalı rakamları da verdi. Verilere göre 2018 yılı rakamlarına göre ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında azalma görülürken; Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Yakalanan şahıs rakamlarında artış var. Bu durum bu işin ticaretini yapanların artık eskisi kadar rahat dolaşamadıklarını gösteriyor” dedi.

Söke’de uyuşturucu ile mücadele konusunda son yıllarda etkili ve verimli sonuçlar alınıyor. Eylül ayında 55 narkotik olayında toplam 54 kişi yakalandı. Uyuşturucu ticareti yapan 3 şahıs yakalandı, bu şahıslardan biri tutuklandı. Eylül ayında uyuşturucu madde olaylarında toplam 57 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda yakalandı.

Eylül ayında Söke’de 246 gr. Metamfetamin (kristal) ele geçirildi. İlk 9 aya bakıldığında 2018 yılı ile 2019 yılı karşılaştırmasında yakalanan toplam kişi sayısı 2018 yılında 449 iken, 2019 yılında 540 kişiye çıktı. Yakalanan şahıslardan 2018 yılında 32 kişi tutuklanırken, 2019 yılında 29 kişi tutuklandı. Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanan kişi sayısı 62 iken, 2019 yılında bu sayı 74’e yükseldi.

Yakalanan uyuşturucu maddelere bakıldığında dişi hint keneviri 2018 yılında 866 kök yakalanmışken, 2019 yılında 746 kök ele geçirildi. Dişi Hint kenevirinde yüzde 16’lık bir düşüş söz konusu. 2018 yılında 13 bin 526 gr ele geçirilen esrar maddesi, 2019 yılının ilk 9 ayında 2 Bin 709 gr yakalandı. Metamfetamin (kristal) maddesi 2018 yılında 567 gram yakalanırken, 2019 yılının aynı döneminde 472 grama düştü. Yapılan operasyonlarda geçtiğimiz yıl 13 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirilmişken; bu yıl ise 22 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Söke ilçe kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Narkotik olaylarına bakıldığında dikkat çekici olan olay sayısı yüzde 19, yakalanan kişi sayısı ise yüzde 20 oranında artmış. Son beş yıla bakıldığında yakalama oranlarında; olay oranı düşüş gösterirken, yakalama oranı artıyor. Yakalanan şahıs sayısı artmış ama uyuşturucu miktarında düşüş var. Bu durum bu işin ticaretini yapanların artık eskisi kadar rahat dolaşamadıklarını gösteriyor. Başarı şekilde devam eden çalışmalar hem Emniyet Müdürlüğümüz hemde Jandarma Komutanlığımız tarafından sürdürülüyor. Emniyet ve Jandarmamızı ayrıca kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

AYDIN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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