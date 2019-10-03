V. Aydın Romatoloji Günleri Sempozyumu gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

V. Aydın Romatoloji Günleri Sempozyumu gerçekleşti

İHA

V. Aydın Romatoloji Günleri Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Korumar Ephesus Resort Otel'de gerçekleştirilen seminerde Türkiye'nin değişik üniversitelerinden alanında uzman kişiler kişisel deneyimlerini aktardı.

V. Aydın Romatoloji Günleri Sempozyumu gerçekleşti

V. Aydın Romatoloji Günleri Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Korumar Ephesus Resort Otel’de gerçekleştirilen seminerde Türkiye’nin değişik üniversitelerinden alanında uzman kişiler kişisel deneyimlerini aktardı.
Sempozyumda, tanı ve tedavisinde sıklıkla zorluklarla karşılaştığımız “FMF ve Sistemik Otoinflamatuar Hastalıklar” konusunu, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden alanlarında söz sahibi değerli uzmanların sunumları ve kişisel deneyimleri ile konuşarak tartıştıldı.
Ayrıca günümüzde hastalıkların patogenezinde ve tedavilerde çok önemli yer tutan immün sistemi ve hücrelerini yakından tanıyabilmek için bir “Temel İmmünoloji” kursu başarıyla tamamlandı.

AYDIN

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:57
  • YATSI 20:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Efeler Belediyesi ekipleri Ayakkabıcılar Çarşısı’nda temizlik çalışması yaptı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi ekipleri Ayakkabıcılar Çarşısı’nda ...
Alzheimer hastalarına Mehteran ekibinden sürpriz
YEREL HABERLER Alzheimer hastalarına Mehteran ekibinden sürpriz
Aydınlı miniklerden, kardeşlerine kocaman yardım eli
YEREL HABERLER Aydınlı miniklerden, kardeşlerine kocaman yardım eli
Aydın Şehir Hastanesi’ni devlet yapacak
YEREL HABERLER Aydın Şehir Hastanesi’ni devlet yapacak
Kuşadası plajları, ekimde de dolu
YEREL HABERLER Kuşadası plajları, ekimde de dolu
Pamuk üreticilerinin sorunları için Yavuz ve Posacı’dan ortak adım
YEREL HABERLER Pamuk üreticilerinin sorunları için Yavuz ve ...
Söke’nin 2019 yılı ilk 9 aylık uyuşturucu bilançosu masaya yatırıldı Kaymakam Kurtbeyoğlu; "Uyuşturucu ticareti yapanlar artık rahat dolaşamıyor"
YEREL HABERLER Söke’nin 2019 yılı ilk 9 aylık uyuşturucu bilançosu ...
AK Parti Milletvekilleri Yavuz ve Posacı İncir fiyatlarındaki düşüş için girişimde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekilleri Yavuz ve Posacı İncir ...
Nazilli MYO öğrencileri gelecekle buluşuyor
YEREL HABERLER Nazilli MYO öğrencileri gelecekle buluşuyor
Yavuzlar İnşaat Sosyal Sorumluluk projelerine devam ediyor Firma temsilcileri yaşlılarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Yavuzlar İnşaat Sosyal Sorumluluk projelerine devam ...
Kardeşini ayağından vuran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kardeşini ayağından vuran şüpheli yakalandı
Hastanedeki tuvaletlerde hijyen sıkıntısı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki hijyen sorunu tepkiye yol açtı
YEREL HABERLER Hastanedeki tuvaletlerde hijyen sıkıntısı Aydın Adnan ...
Kardeşlerin kavgasında silahlar konuştu Kardeşini vuran şahıs olaydan sonra firar etti
YEREL HABERLER Kardeşlerin kavgasında silahlar konuştu Kardeşini ...
Benzin döktü kendisini yaktı, 15 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Benzin döktü kendisini yaktı, 15 gün sonra öldü
Nazilli’de “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Nazilli’de “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” ...
Aydın'da 900 polisle 'yaya geçidi nöbeti'
YEREL HABERLER Aydın'da 900 polisle 'yaya geçidi nöbeti'
Uyuşturucu etkisinde araç kullanan şahsa 5167 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu etkisinde araç kullanan şahsa 5167 TL para ...
ADÜ’de tanıtım temsilcileri toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ADÜ’de tanıtım temsilcileri toplantısı ...
Aydın İktisat Fakültesi oryantasyon eğitiminde buluştu
YEREL HABERLER Aydın İktisat Fakültesi oryantasyon eğitiminde ...
Didim’de 88 düzensiz göçmen yakalandı Aydın’ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında iki ayrı olayda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 88 düzensiz göçmen yakalandı.
YEREL HABERLER Didim’de 88 düzensiz göçmen yakalandı Aydın’ın Didim ...
Leonardo Da Vinci İcatları Müzesi Ankara’da açıldı
YEREL HABERLER Leonardo Da Vinci İcatları Müzesi Ankara’da açıldı
Aydın’da 900 polis 188 noktada yaya nöbeti tuttu
YEREL HABERLER Aydın’da 900 polis 188 noktada yaya nöbeti tuttu
Kuşadası’nda Fuat Akdoğan’ın imar plan tadilatı talebi kabul edildi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Fuat Akdoğan’ın imar plan tadilatı ...
Polisin raporları şaşırttı Direksiyon başından alkollü 105 bin 382, uyuşturucu etkisinde 1094 sürücü yakalandı
YEREL HABERLER Polisin raporları şaşırttı Direksiyon başından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X