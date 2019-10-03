Nazilli Belediyesi Mehter Tak\u0131m\u0131, il\u00e7edeki alzheimer hastalar\u0131na s\u00fcrpriz yapt\u0131. Ya\u015fl\u0131lar Haftas\u0131 etkinlikleri kapsam\u0131nda Dr. R\u0131za Arpaz Alzheimer Hastalar\u0131 ve Aileleri \u0130\u00e7in Bulu\u015fma ve Dan\u0131\u015fmanl\u0131k Merkezi\u2019nde gelen Mehteran b\u00f6l\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn konseri yo\u011fun ilgi g\u00f6rd\u00fc. Mehter Tak\u0131m\u0131\u2019n\u0131n g\u00f6sterilerini ilgiyle izleyen ve zaman zaman e\u015flik eden ya\u015fl\u0131lar, g\u00f6n\u00fcllerince e\u011flendi. Nazilli\u2019nin ya\u015f ortalamas\u0131n\u0131n y\u00fcksek oldu\u011funa dikkat \u00e7eken Nazilli Belediye Ba\u015fkan\u0131 K\u00fcr\u015fat Engin \u00d6zcan, \u201cYa\u015fl\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n hem sa\u011fl\u0131k alan\u0131nda hem de sosyal anlamda ya\u015fam standartlar\u0131n\u0131n y\u00fckselmesi b\u00fcy\u00fck \u00f6nem ta\u015f\u0131yor. Bu noktada Nazilli Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerini \u00e7ok \u00f6nemsiyoruz. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 bu konuda bilin\u00e7lendirmek ve gerek kendilerini gerekse ailelerini desteklemek ad\u0131na merkezimizde ba\u015far\u0131l\u0131 bir hizmet veriyoruz. K\u0131demli yurtta\u015flar\u0131m\u0131z, tarihimizin ya\u015fayan tan\u0131klar\u0131 ya\u015fl\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n mutlulu\u011fu, huzurlu bir ya\u015fam s\u00fcrmeleri i\u00e7in elimizden geleni yapmaya devam edece\u011fiz. Bu duygu ve d\u00fc\u015f\u00fcncelerle 1 Ekim D\u00fcnya Ya\u015fl\u0131lar G\u00fcn\u00fc\u2019n\u00fc bir kez daha kutluyor, t\u00fcm ya\u015fl\u0131lar\u0131m\u0131za sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve uzun bir \u00f6m\u00fcr diliyorum\u201d diye konu\u015ftu.