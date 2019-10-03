Efeler Belediyesi ekipleri Ayakkabıcılar Çarşısı’nda temizlik çalışması yaptı

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ayakkabıcılar Çarşısı’nda temizlik çalışması gerçekleştirerek, çarşının üstünü örten çatıdaki çöpler temizlendi.

Rutin olarak esnaf ile bir araya gelen efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, bu buluşmalar kapsamında Ağustos ayında da Ayakkabıcılar Çarşısı’nda esnaf ile bir araya gelmişti.

Ayakkabıcılar Çarşısı’nı ‘Efeler’in Gözbebeği’ olarak nitelendiren Başkan Atay, gerçekleşen buluşmada esnaf ile birlikte çarşı için yapılması gerekenlerin tespitinde bulunmuştu. Kış gelmeden önce çarşısının çatısında iyileştirmeler yapılacağı sözünü veren Başkan Atay, Temizlik İşleri Müdürlük Ekipleri’ni alana gönderdi.

Uzun zamandır herhangi bir çalışma gerçekleştirilmeyen Ayakkabıcılar Çarsısı’na adım atan ekipler, alanda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, çatıda bulunan atıkları toplarken, detaylı bir çalışma gerçekleştirdi ve kısa süre içerisinde çatının temizliğini tamamladı.

AYDIN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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