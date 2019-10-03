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Engelli basketbolculardan lisans ücreti istediler

DHA

- TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde yeni sezon öncesi lige katılmama kararı veren Aydın Büyükşehir Belediyespor'da, alacaklarını tahsil edemeyen oyuncular lisanslarını alıp lige günler kala kulüp arayışına girerken Başkan Polat Bora Mersin, kulübe bedelsiz gelen basketbolcular Sinan Demirtaş ve Emre Temel'den lisans ücreti istedi. Hem alacaklarını tahsil edemeyen hem de ödemeleri istenen 5 bin TL lisans bedeliyle şaşkına dönen engelli basketbolcular çare arıyor. Aydın'da yönetimin kararıyla tüm takım boşta kalırken, oyuncular kente gelip tek tek lisanslarını aldı. Kulüp, engelli basketbolcuların geçen sezondan kalan alacaklarını ise ödemedi. Takım arkadaşları gibi lisanslarını almak için kente gelen Sinan ve Emre, Başkan Mersin'in talebiyle büyük şaşkınlık yaşadı.
Aydın'a 2016'da Karşıyaka Engelliler'den bedelsiz transfer olduğunu söyleyen Sinan Demirtaş, "Buraya bonservissiz geldim. İlk yılımızda Bölgesel Lig'de şampiyon olarak bir üst lige çıktık. İkinci yıl ise 2. Lig'den adımızı 1. Lig'e yazdırdık. Geçen sezon takımı 1. Lig'de tuttuk. Bu sezon ise kulüp başkanı ve yöneticileri takımı lige sokmayacaklarını söylediler. Biz de oyuncular olarak bedelsiz verdiğimiz lisanlarımızı istedik. Ancak bedavaya verdiğimiz lisanslarımızı bizden ücret talep ederek geriye vereceklerini söylediler. Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin'e, 'Ücretsiz geldim ücretsiz gitmek istiyorum' dedim. Zaten geçen sezondan kalan alacaklarımızın bir kısmı da verilmedi. Bunu da talep etmemize rağmen 5 aydan beri hiçbir ödeme yapılmadı. Bedavaya verdiğimiz lisansı alabilmemiz için bizden 5 bin TL isteniyor. Bizim kazandığımız paralar çok cüzi rakamlar. Biz bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz" dedi.
"Bizden talep ettikleri lisans ücreti bir sezonda kazandığımız paranın 3'te birini kapsıyor" diyen Demirtaş, "Bu parayı da bizi oynatacak olan takımlar veremiyor çünkü bütçeleri fazla değil. Biz milyonlar harcanan bir ligde oynamıyoruz, engelli basketbolu yapıyoruz. Bizim önümüzü keserek lisansımızı vermiyorlar. Yeni sezon başlayacak, 17 Ekim'e kadar lisansımı alıp işlemlerimi yaptıramazsam bu sezon başka takımda oynayamayacağım. Başkan parayı getirmeden lisansı vermeyeceğini ve başka yerleri aramanın bir faydasının olmayacağını söyleyerek benim telefon numaramı engelledi. Lisansımı vermezse federasyona başvurarak hakkımı arayacağım. Biz engelli sporcu olmamıza rağmen bizi hedef göstererek yıldırıp, spor yapmamızı engelliyorlar. 13 yıldır bu sporu yapıyorum, Genç Milli Takım'da da oynadım. Bizi mağdur ettiler" diye konuştu.
BAŞKAN MERSİN: BEDELİ FEDERASYON BELİRLİYOR
Aydın Büyükşehir Belediyespor Başkanı Polat Bora Mersin ise lisans bedelini kendilerinin değil Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun belirlediğini iddia etti. İki sporcu dışındaki diğer oyunculara lisanslarını bedelsiz verdiğini belirten Başkan Mersin, "Bonservis parasını ben değil federasyon belirliyor. Gideceği kulüp belirlenen parayı yatıracak, belgesini alacak. Bedava getirdiği konusu bizi ilgilendirmiyor. Lisans bedelini yatıracaklar lisansı alacaklar" dedi.

AYDIN

03 Ekim 2019 Perşembe

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