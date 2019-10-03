Aydın’da doğdu tüm ülkeye yayılıyor Leonardo Da Vinci İcatları Müzesi Ankara’da açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydın’da doğdu tüm ülkeye yayılıyor Leonardo Da Vinci İcatları Müzesi Ankara’da açıldı

İHA

Aydın'da Tales Matematik Müzesi bünyesinde 2015 yılında temeli atılan Leonardo Da Vinci İcatları Müzesi, İzmir ve Kuşadası'ndan sonar Ankara'da da açıldı.

Aydın’da doğdu tüm ülkeye yayılıyor Leonardo Da Vinci İcatları Müzesi Ankara’da açıldı

Aydın’da Tales Matematik Müzesi bünyesinde 2015 yılında temeli atılan Leonardo Da Vinci İcatları Müzesi, İzmir ve Kuşadası’ndan sonar Ankara’da da açıldı.
Ölümünün 500. Yıl dönümünde değişik etkinliklerle Da Vinci Yıl ilan edilen Leonardo Da Vinci İcatlar Müzesi’nin Ankara’da 15 Ocak 2020’ye kadar açık kalacağı belirtildi. Da Vinci’nin 500 yıllık notlarından yararlanarak el işçiliği ile oluşturulmuş 28 icadının yer aldığı Müze Armada AVM’de sergilenmeye başladı.
Tales Matematik Müzesi’nin katkıları ile 15 Ocak tarihine kadar Ankara Armada AVM’de yer alacak olan sergide Leonardo Da Vinci’nin 500 yıllık notlarından yararlanarak tamamen el işçiliğiyle oluşturulmuş 28 icadı yer alıyor. Leonardo Da Vinci’nin mimarlık, mühendislik, anatomi gibi alanlardaki eskizlerinden yola çıkarak savaş makinalarını, piston, torna makinası ve tarihin ilk su kayağının sergilendiği müzeye ziyaret edenler bugün kullandığımız birçok icatta Leonardo Da Vinci’nin izlerine ve uygarlık tarihine dokunuşuna tanıklık ediyor.
Sadece Rönesans’ın değil tarihin en büyük zekalarından biri “çok yönlü zekası” olarak kabul edilen Leonardo Da Vinci, yaşamının üstünden geçen 500 sene sonra bile üstün zekasının ürünü eserleriyle hala günümüz insanını bile şaşırtıyor.
Ankara’ya ilk defa gelen bu sergide, Leonardo Da Vinci’nin çalışmalarının en etkili olanlarını bir araya getiriyor. Leonardo Da Vinci’nin ustalıkla ortaya koyduğu çizimlerin ve etkileyici eserlerinin ahşaba yeniden inşa edildiği bu sergi, Leonardo’nun akıl dünyasına dalmak isteyen ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğü belirtildi.
Başak Eğitim Hizmetleri Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, “Da Vinci İcatları Sergisi’ni tarihin en önemli kişiliklerinden biri olan Da Vinci’yi daha yakından tanımak için oluşturduk. Serginin asıl amacı Da Vinci’yi ressamlık noktasındaki eserlerinin haricinde çok yönlü kişiliği ile tanıyabilmek. Sadece bir anatomist değil, sadece bir mimar değil, sadece bir mühendis değil, çok yönlü bir kişilik. Haliç’e bir köprü yapımı ile ilgili Osmanlı Devleti’ne bir mektup yazmış, bir örneğini burada inceleyebilirsiniz. 12 yıl boyunca üzerinde çalıştığı projenin Fransız askerleri tarafından parçalanmasına kadar birçok detay var bu sergide. Ayrıca burada gördüğünüz eserlerin hiç birisi yurt dışından getirilmedi ya da satın alınmadı. Yüzde yüz yerli, Aydın ilinde yapılan el emeği çalışmalar. Tümü Aydın sanayisinde, buradaki ekip arkadaşlarımızın da desteği ile yapıldı. Daha önce İtalya’dan gelen sergiler birer haftalık İstanbul, Antalya gibi şehirlere gelmişti. Yerli malzemelerle yapılan bu sergi ilk defa Ankara’da yer alıyor. Biz Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Yurt dışından getirmiş olsaydık bu mümkün olmayacaktı” diyerek bilime ve sanata ilgi duyan herkesin müzeyi ziyaret etmesini tavsiye etti.
Başak Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü Metin Akyol ise yeni dünyada disiplinler arası ilişkiler olduğunu bunu da tarihte en iyi yapmış olan Da Vinci olduğunu belirterek “Müzik, Resim, Matematik ve Fiziği birleştiriyor. Tabi biz de bunları çocuklarımıza öğretmek istedik. Dünyanın çeşitli yerlerinde Da Vinci müzeleri var. Neden olmasın diye başlayan bir hayalimizdi ve biz bunu gerçekleştirdik. İsteyince oluyormuş. İtalya’daki müzeden daha iyi bir müze haline getirdik. Sonuçta hep beraber başardık. Yorucu bir süreci geride bıraktık. Fikir aşamasıyla birlikte 5 yıllık bir proje. Daha güzel şeyler de yapacağız. Talep geldiği takdirde yurt dışına da tabi ki gidebilir sergimiz. Daha önce yaptığımız bir matematik müzesi vardı, o Balkanlara ve Afrika’ya gitti. Sanırım Balkanlar’a ve Afrika’ya daha önce giden bir Da Vinci müzesi yok. Bizim gönül coğrafyamız çok büyük. Kardeş ülkelere de bu sergiyi götürebiliriz” dedi.
Müzenin, 10.0022.00 saatleri arasında her gün ziyaret edilebileceği belirtildi.

AYDIN

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:57
  • YATSI 20:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avrupa- Akdeniz Metal Sanayi Sendikaları Daimi Konferansı Didim’de düzenleniyor 3 gün sürecek Konferansta Akademisyenler Ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirlik konuları ele alacak
YEREL HABERLER Avrupa- Akdeniz Metal Sanayi Sendikaları Daimi ...
Didim’de 34 düzensiz göçmen yakalandı Aydın’ın Didim ilçesi Menderes Nehri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 34 düzensiz göçmen yakalandı.
YEREL HABERLER Didim’de 34 düzensiz göçmen yakalandı Aydın’ın Didim ...
ADÜ Manga ile coştu
YEREL HABERLER ADÜ Manga ile coştu
Engelli basketbolculardan lisans ücreti istediler
YEREL HABERLER Engelli basketbolculardan lisans ücreti istediler
Didim’de hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Didim’de hırsızlık şüphelisi yakalandı
ADÜ’de ‘Tanıtım Temsilciri’ toplandı
YEREL HABERLER ADÜ’de ‘Tanıtım Temsilciri’ toplandı
Efeler Belediyesi ekipleri Ayakkabıcılar Çarşısı’nda temizlik çalışması yaptı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi ekipleri Ayakkabıcılar Çarşısı’nda ...
Alzheimer hastalarına Mehteran ekibinden sürpriz
YEREL HABERLER Alzheimer hastalarına Mehteran ekibinden sürpriz
Aydınlı miniklerden, kardeşlerine kocaman yardım eli
YEREL HABERLER Aydınlı miniklerden, kardeşlerine kocaman yardım eli
V. Aydın Romatoloji Günleri Sempozyumu gerçekleşti
YEREL HABERLER V. Aydın Romatoloji Günleri Sempozyumu gerçekleşti
Aydın Şehir Hastanesi’ni devlet yapacak
YEREL HABERLER Aydın Şehir Hastanesi’ni devlet yapacak
Kuşadası plajları, ekimde de dolu
YEREL HABERLER Kuşadası plajları, ekimde de dolu
Pamuk üreticilerinin sorunları için Yavuz ve Posacı’dan ortak adım
YEREL HABERLER Pamuk üreticilerinin sorunları için Yavuz ve ...
Söke’nin 2019 yılı ilk 9 aylık uyuşturucu bilançosu masaya yatırıldı Kaymakam Kurtbeyoğlu; "Uyuşturucu ticareti yapanlar artık rahat dolaşamıyor"
YEREL HABERLER Söke’nin 2019 yılı ilk 9 aylık uyuşturucu bilançosu ...
AK Parti Milletvekilleri Yavuz ve Posacı İncir fiyatlarındaki düşüş için girişimde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekilleri Yavuz ve Posacı İncir ...
Nazilli MYO öğrencileri gelecekle buluşuyor
YEREL HABERLER Nazilli MYO öğrencileri gelecekle buluşuyor
Yavuzlar İnşaat Sosyal Sorumluluk projelerine devam ediyor Firma temsilcileri yaşlılarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Yavuzlar İnşaat Sosyal Sorumluluk projelerine devam ...
Kardeşini ayağından vuran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kardeşini ayağından vuran şüpheli yakalandı
Hastanedeki tuvaletlerde hijyen sıkıntısı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki hijyen sorunu tepkiye yol açtı
YEREL HABERLER Hastanedeki tuvaletlerde hijyen sıkıntısı Aydın Adnan ...
Kardeşlerin kavgasında silahlar konuştu Kardeşini vuran şahıs olaydan sonra firar etti
YEREL HABERLER Kardeşlerin kavgasında silahlar konuştu Kardeşini ...
Benzin döktü kendisini yaktı, 15 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Benzin döktü kendisini yaktı, 15 gün sonra öldü
Nazilli’de “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Nazilli’de “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” ...
Aydın'da 900 polisle 'yaya geçidi nöbeti'
YEREL HABERLER Aydın'da 900 polisle 'yaya geçidi nöbeti'
Uyuşturucu etkisinde araç kullanan şahsa 5167 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu etkisinde araç kullanan şahsa 5167 TL para ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X