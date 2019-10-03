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Avrupa- Akdeniz Metal Sanayi Sendikaları Daimi Konferansı Didim’de düzenleniyor 3 gün sürecek ...

İHA

AvrupaAkdeniz Metal Sanayi Sendikaları Daimi Konferansı 3.'sü Türk Metal Sen'in ev sahipliğinde Aydın'ın Didim ilçesinde başladı. 3 gün sürecek konferansta Ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirlik gibi bir çok konu ele alınacak.

Avrupa- Akdeniz Metal Sanayi Sendikaları Daimi Konferansı Didim’de düzenleniyor 3 gün sürecek Konferansta Akademisyenler Ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirlik konuları ele alacak

AvrupaAkdeniz Metal Sanayi Sendikaları Daimi Konferansı 3.'sü Türk Metal Sen’in ev sahipliğinde Aydın'ın Didim ilçesinde başladı. 3 gün sürecek konferansta Ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirlik gibi bir çok konu ele alınacak.
35 Ekim 2019 tarihleri arasında Türk Metal Sendikasına ait Didim’deki Büyük Anadolu Resort Otel’de yapılacak konferansa, Türkİş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sen Genel Başkanı Pevrul Kavla, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Industrıal Küresel Genel Sekreter yardımcısı Kemal Özkan ile Türk Metal Sendikası Yönetim kurulu üyeleri, Sendika temsilcileri, Yurt dışından gelen sendika temsilcileri ile Şube temsilcileri katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Türkİş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak toplantıyı Didim’de yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, bu tür toplantıları ilk kez 2015 yılında Didim’de başlattıklarını hatırlattı. Kavlak “Bu toplantılarımız artık bir geleneğe dönüşmüştür. Anlamı her geçen gün daha da derinleşmiştir. Bu yıl, İlk kez katılan ülkelerin,ve ilk kez katılan sendikaların varlığı, bizi gelecek adına umutlandırmıştır. Aynı denizin etrafında yaşayan, ortak bir kaderi paylaşan bizlerin, her geçen gün artan sorunlarımızı paylaşmak, birlikte tartışmak, ortak çözümler üretmek adına bir araya gelmesi, aynı kardeşlik sofrasında buluşması,hepimiz için çok önemli bir adımdır.” Dedi.

Kavlak konuşmasında sendikalarının IndustriALL Küresel’in üyesi olduğunu açıklayarak “Umuyorum ki, yakın bir zamanda IndustriALL Avrupa’ya da üye olacağız. Biz, Doğu ile Batının sınırında yaşayan, doğunun bütün özelliklerini içinde barındırmasına rağmen, neredeyse yüz yıllık bir süreçte yüzünü Batıya dönmüş bir ülkeyiz. Bu yönü bize gösteren, dünyanın en çağdaş liderlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk’tür. Biz onun gösterdiği çağdaş medeniyet yolunda ilerliyoruz. Türk Metal Sendikası için IndustriALL üyeliğinin önemi şudur: Biz ülkemizde faaliyet gösteren çok uluslu firmalarda örgütlüyüz. Yani işverenlerimizin büyük çoğunluğu Avrupalı, Amerikalı O nedenle, bu işverenlerle uluslararası düzeyde müzakere etmek, aynı işverenlerin işyerlerinde çalışan, batılı sınıf kardeşlerimizle birlikte olmak, mücadelemizi ortaklaştırmak gerekiyor. IndustriALL üyeliği bizim için salt bir üyelik ilişkisinin dışında, önemli bir mücadele hattı oluşturuyor. Yalnızca işçi hak ve özgürlükleri, işimiz, ücretimiz ya da sosyal haklarımız için değil, daha yaşanası bir dünya ve çocuklarımızın geleceği için de kararlı bir biçimde mücadele etmemiz gerekiyor. bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum.”dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise konuşmasında doğanın katledilmesinin, tarım ve üretimi etkilediğini belirterek “Akdeniz kıyılarında yaşanan sığınmacı dramı halen gözlerimizin önünde, ancak yerelde ve kentlerde güçlenme ile göçleri engelleyebiliriz. Çözümü birlirkte bulabiliriz. Sürdürülebilir çalışmalar, ekonomik kalkınmanın yanı sıra insan hayatını ve çevreyi koruyarak adımlar atılabilmeli. Daha adil bir yaşam ve ortak geleceğimiz için sürdürülebilirlik önemli. Ülkelerin ve kentlerin bu noktada adım atması gerekli ve Akdeniz kıyılarında bunu birlikte yapabiliriz. Emeğe sahip çıkan doğaya sahip çıkan, herkesin birbirine sarıldığı ve güçlendiğimiz bu değerleri sahip çıkmalı ve savunmalıyız.”dedi.
Konuşmaların ardından konferansa geçildi. 3 gün sürecek konferanslarda akademisyenler ve uzmanlar, Ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirlik ilişkisi, İşyeri ve çevre arasındaki yakın ilişki, Sanayileşmenin çevre sorunlarına etkisi gibi konuları ele alacak.

AYDIN

03 Ekim 2019 Perşembe

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