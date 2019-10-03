Sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiğini öğrendiler

Efeler Aliya İzzetbegoviç İlkokulu öğrencileri 04 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sokak hayvanları hakkında bilgilendirildi.

Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Aydın İl Temsilcisi Şenay Tekinbaş, ilkokul öğrencilerine sokak hayvanlarına nasıl davranılacağı ve sokak hayvanları için neler yapılabilir konularında bilgilendirmede bulundu.

Efeler Aliya İzzetbegoviç İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, HAYTAP tarafından hazırlanan slaytı izleyerek ve Dernek Başkanı Şenay Tekinbaş’ın anlattığı sokakta yaşayan hayvanlara nasıl davranılması gerektiğini, sokak hayvanları için neler yapılabilir, onlara nasıl yardımcı olunabilir, konularında bilgilendirildi.

Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, 04 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü olarak kutlandığı belirterek, “Önceki senelerde de bir takım okullarda bunu gerçekleştirdik. Geri dönüşleri çok güzel oluyor. Çocuklara burada sokak hayvanları için kapı önlerine su koymalarını söylüyoruz. Çocuklar su kaplarının üstüne isimlerini yazarak kapı önlerine su koyuyorlar ve bunlar çok güzel geri dönüşler bizim için. Sokakta yaralı bir hayvan gördüklerinde nereyi aramaları gerektiğini, nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini anlatıyoruz. Açıkçası sokak hayvanlarının korkulacak bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

AYDIN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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