Tunç Soyer Didim Belediyesi’ni ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tunç Soyer Didim Belediyesi’ni ziyaret etti

İHA

AvrupaAkdeniz Metal Sanayi Sendikaları daimî konferansına katılmak üzere Didim'e gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Didim Belediyesini ziyaret etti.

Tunç Soyer Didim Belediyesi’ni ziyaret etti

AvrupaAkdeniz Metal Sanayi Sendikaları daimî konferansına katılmak üzere Didim’e gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Didim Belediyesini ziyaret etti.
Didim’de bir otelde düzenlenen konferansın ardından Didim Belediyesi’ni ziyaret eden Soyer’i Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları ve belediye personeli karşıladı.
Belediye girişinde karşılanan ve yoğun ilgi gören Soyer, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkanların samimiyeti dikkatlerden kaçmaz iken, her iki başkan da sürekli temas halinde olduklarını belirttiler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi’nin ortak çalışmalar konusunda sürekli temas halinde olacakları belirten Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, “Tunç Başkanın Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde çevreye ve doğaya zarar veren organize sanayi bölgeleri ile nasıl mücadele ettiğini herkes biliyor. Bu konuda ve daha çok konularda tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Biliyoruz ki kendisinde bize destek olacak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile temas halinde olarak ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve bu çalışmalarımız devam edecek” diyerek ziyaretinden dolayı Soyer’e teşekkür etti.

AYDIN

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:57
  • YATSI 20:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiğini öğrendiler
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiğini ...
Nazilli'de İlyas 3 hafta yok
YEREL HABERLER Nazilli'de İlyas 3 hafta yok
Geleceğin Mimarları Didim'de Mimarlık okuyan öğrenciler Didim Belediye Başkanı Atabay'ı ve Apollon tapınağını ziyaret etti
YEREL HABERLER Geleceğin Mimarları Didim'de Mimarlık okuyan ...
ATB’de Zeytinyağı Operatörlük Eğitimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ATB’de Zeytinyağı Operatörlük Eğitimi ...
Avrupa- Akdeniz Metal Sanayi Sendikaları Daimi Konferansı Didim’de düzenleniyor 3 gün sürecek Konferansta Akademisyenler Ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirlik konuları ele alacak
YEREL HABERLER Avrupa- Akdeniz Metal Sanayi Sendikaları Daimi ...
Aydın’da doğdu tüm ülkeye yayılıyor Leonardo Da Vinci İcatları Müzesi Ankara’da açıldı
YEREL HABERLER Aydın’da doğdu tüm ülkeye yayılıyor Leonardo Da Vinci ...
Didim’de 34 düzensiz göçmen yakalandı Aydın’ın Didim ilçesi Menderes Nehri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 34 düzensiz göçmen yakalandı.
YEREL HABERLER Didim’de 34 düzensiz göçmen yakalandı Aydın’ın Didim ...
ADÜ Manga ile coştu
YEREL HABERLER ADÜ Manga ile coştu
Engelli basketbolculardan lisans ücreti istediler
YEREL HABERLER Engelli basketbolculardan lisans ücreti istediler
Didim’de hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Didim’de hırsızlık şüphelisi yakalandı
ADÜ’de ‘Tanıtım Temsilciri’ toplandı
YEREL HABERLER ADÜ’de ‘Tanıtım Temsilciri’ toplandı
Efeler Belediyesi ekipleri Ayakkabıcılar Çarşısı’nda temizlik çalışması yaptı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi ekipleri Ayakkabıcılar Çarşısı’nda ...
Alzheimer hastalarına Mehteran ekibinden sürpriz
YEREL HABERLER Alzheimer hastalarına Mehteran ekibinden sürpriz
Aydınlı miniklerden, kardeşlerine kocaman yardım eli
YEREL HABERLER Aydınlı miniklerden, kardeşlerine kocaman yardım eli
V. Aydın Romatoloji Günleri Sempozyumu gerçekleşti
YEREL HABERLER V. Aydın Romatoloji Günleri Sempozyumu gerçekleşti
Aydın Şehir Hastanesi’ni devlet yapacak
YEREL HABERLER Aydın Şehir Hastanesi’ni devlet yapacak
Kuşadası plajları, ekimde de dolu
YEREL HABERLER Kuşadası plajları, ekimde de dolu
Pamuk üreticilerinin sorunları için Yavuz ve Posacı’dan ortak adım
YEREL HABERLER Pamuk üreticilerinin sorunları için Yavuz ve ...
Söke’nin 2019 yılı ilk 9 aylık uyuşturucu bilançosu masaya yatırıldı Kaymakam Kurtbeyoğlu; "Uyuşturucu ticareti yapanlar artık rahat dolaşamıyor"
YEREL HABERLER Söke’nin 2019 yılı ilk 9 aylık uyuşturucu bilançosu ...
AK Parti Milletvekilleri Yavuz ve Posacı İncir fiyatlarındaki düşüş için girişimde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekilleri Yavuz ve Posacı İncir ...
Nazilli MYO öğrencileri gelecekle buluşuyor
YEREL HABERLER Nazilli MYO öğrencileri gelecekle buluşuyor
Yavuzlar İnşaat Sosyal Sorumluluk projelerine devam ediyor Firma temsilcileri yaşlılarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Yavuzlar İnşaat Sosyal Sorumluluk projelerine devam ...
Kardeşini ayağından vuran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kardeşini ayağından vuran şüpheli yakalandı
Hastanedeki tuvaletlerde hijyen sıkıntısı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki hijyen sorunu tepkiye yol açtı
YEREL HABERLER Hastanedeki tuvaletlerde hijyen sıkıntısı Aydın Adnan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X