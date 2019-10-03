Tunç Soyer Didim Belediyesi’ni ziyaret etti

AvrupaAkdeniz Metal Sanayi Sendikaları daimî konferansına katılmak üzere Didim’e gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Didim Belediyesini ziyaret etti.

Didim’de bir otelde düzenlenen konferansın ardından Didim Belediyesi’ni ziyaret eden Soyer’i Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları ve belediye personeli karşıladı.

Belediye girişinde karşılanan ve yoğun ilgi gören Soyer, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkanların samimiyeti dikkatlerden kaçmaz iken, her iki başkan da sürekli temas halinde olduklarını belirttiler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi’nin ortak çalışmalar konusunda sürekli temas halinde olacakları belirten Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, “Tunç Başkanın Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde çevreye ve doğaya zarar veren organize sanayi bölgeleri ile nasıl mücadele ettiğini herkes biliyor. Bu konuda ve daha çok konularda tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Biliyoruz ki kendisinde bize destek olacak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile temas halinde olarak ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve bu çalışmalarımız devam edecek” diyerek ziyaretinden dolayı Soyer’e teşekkür etti.

AYDIN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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