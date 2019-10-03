Yürüyüş gününde Sarıkemer’den Serçin’e yürüdüler

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

34 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Söke’ye bağlı Sarıkemer Mahallesi Emine Gezerler ilk/ortaokulu önünden başlayıp, 2 kilometrelik mesafede bulunan Serçin Mahallesi’nde sona erdi. Yürüyüşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra veliler de katıldı. Yürüyüşün ardından sağıklı beslenmeye de dikkat çekilirken katılımcılara elma dağıtıldı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy yaptığı konuşmasında sağlıklı yaşam için yürüyüşün önemine dikkat çekerken, katılımcılara teşekkür etti.

AYDIN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:21

AKŞAM 18:57

YATSI 20:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.