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İncir üreticilerine müjde "Tarım Kredi Kooperatifleri incir alımı yapacak"

İHA

Son günlerde Aydın İncirinin fiyat düşümünden dolayı zorluk çeken incir üreticilerini rahatlatmak adına müdahale alımı yapılması amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştiren Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz'dan üreticilere müjdeli haber geldi.

İncir üreticilerine müjde "Tarım Kredi Kooperatifleri incir alımı yapacak"

Son günlerde Aydın İncirinin fiyat düşümünden dolayı zorluk çeken incir üreticilerini rahatlatmak adına müdahale alımı yapılması amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştiren Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz’dan üreticilere müjdeli haber geldi.
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmeler sonrasında Kooperatifçe incir alımı yapılması kararı alındığını belirten AK Partili vekiller “Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz istişareler sonrasında Aydın’ımızın markası olan incirimizin kooperatifçe alımının yapılması kararı alındı. Hayırlı olsun” açıklamasında bulunuldu.
Konuyla ilgili Rıza Posacı ile açıklama yapan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz “Dünya incir üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Aydınımızın markası olan İncir’deki fiyat düşüşünün önüne geçerek üreticinin zarar etmesini engellemek amacıyla gerek görülürse müdahale alımı yapılması için sürdürdüğümüz görüşmeler çerçevesinde bugün Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünü ziyaret ettik. Genel Müdürümüz Fahrettin Poyraz ile Aydın İncirimizin rekolte ve mevcut fiyatları üzerine bilgi alışverişinde bulunduk. Son günlerde yaşanan fiyat düşüşü sebebiyle üreticinin mağdur olmaması için kooperatifçe bir alım yapılmasının uygun olacağı konusunda Genel Müdürümüz Poyraz ile görüşlerimizi paylaştık. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürümüz Fahrettin Poyraz konuyu hızlı bir şekilde satın alma müdürü ve kooperatif marketleri müdürü ile paylaşarak Aydın İnciri alımının yapılması konusunda gerekli talimatı verdi. Kısa süre içerisinde Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından İncir alımı yapılarak incir üreticilerimizin rahatlaması inşallah sağlanacak. İncir alımı yapılması talebini ilettiğimiz Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürümüz Fahrettin Poyraz’a bizleri makamında misafir ettiği ve Aydınlı incir üreticilerimizin rahatlamasını sağlamak amacıyla sunmuş olduğumuz talebimizi zaman kaybetmeden sonuçlandırdığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

AYDIN

03 Ekim 2019 Perşembe

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