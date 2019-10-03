Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

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Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 100 gram esrar maddesi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılığı yaptığı ileri sürülen bir şüpheliyi takibe aldı. Ü.B. isimli şüpheliyi Kuşadası otogarı arkasında durduran narkotik ekipleri, şüphelinin elinde bulunan poşetin içerisinde 100 gram esrar maddesi geçirdi. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan Ü.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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