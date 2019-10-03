Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsuna ayak basarak milli mücadeleyi başlatmasının 100’üncü Yılı nedeniyle Türkiye’yi gezen ve içinde Atatürk’le ilgili yayınlardan oluşan basılı malzemenin ve panoların yer aldığı Cumhuriyet Tır’ı Nazilli’ye geldi.

Sabah saatlerinde Nazilli’ye gelen Tırın ilk ziyaretçileri; Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Doktor Tuncay Ercan Sepetçioğlu, Araştırma Yazar Etem Oruç, Yazar ve Şair Tahsin Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Başkan Vekili Soner Yelkovan, Siyasi Partilerin İlçe yönetim kurulu üyeleri, Nazilli ADD üyeleri oldu. Nazilli’de öğrenciler ve vatandaşlar da gün boyu Tırı ziyaret ederek, Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatmasının 100’üncü yılında, o coşkuyu yeniden yaşadı.

Cumhuriyet Tırı’nın ilk ziyaretçisi olan ve bütün Nazilli halkını bu Tır’ı ziyaret etmeleri için davet eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Bütün toplumlar geçmişlerinden güç ve kuvvet alırlar, onların bilgi birikimi ve deneyimlerinden ileri atılımlar yaparlar. Tarihimizin mümtaz kahramanlarından en önemlisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu toplumun içerisinde bulunduğu zor günlerden kurtarmış, modern çağın gereklerini yerine getirmiş, çok hızlı bir kalkınma hamlesi ile hem kültür alanında, hem ekonomi anılanında ülkemizi, Türk Milletini şahlandırmış, ileriye taşımıştır. İnşallah onun ilkeleri onun hayatı onun sözleri bize örnek olacaktır. Bu örnekliği noktasında çok güzel bir görsel hazırlayan, Atatürkçü düşünce derneğimize, bu turu buraya getiren değerli yönetim üyelerimize, katkı sunan Büyükşehir belediyemizdeki arkadaşlarımıza, değerli ilçe yöneticilerimize, Meclis üyesi arkadaşlarımıza, İl başkanlarımıza, Nazilli belediyesindeki değerli arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Buradaki gençlere ve hocalarımıza da teşekkür ediyoruz Cumhuriyetimize sahip çıkan, Atatürk’e sahip çıkan nesilleri değerli hocalarımız ile birlikte gözlemlemek bizler için inanılmaz bir kıvanç. İnancımızın umudumuzun gün be gün arttığını görüyoruz hepsine teşekkür ediyoruz. Bütün Nazillimizi bu Tır’ı ziyaret etmeleri için bekliyoruz” dedi.

Cumhuriyet Tırı’nın Nazilli’de olmasından büyük gurur duyduğunu ifade eden CHP İl Başkanı Ali Çankır, “Cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün işinin bitmediğini ülkeyi, muassır medeniyet seviyesine çıkarmak için bir yol haritası çizdiğini bugün sadece Türkiye’de yaşayan bizler değil tüm dünya ulusları görüyor. Mustafa Kemal Atatürk devrimciliği sadece Türkiye’nin geleceğinde değil dünyanın devrimci geleceğinde de önemli bir hamle olmuştur. Türkiye’nin geleceği Mustafa Kemal bugün varlığı, bu gün ki hissettiğimiz yenilikler Cumhuriyet temellerine dayanan devrimlere bağlıdır. Bu gün eğer biz bu ülkede halen demokrasi değerleri ile yaşıyorsak Türkiye’nin geleceği için umut besliyorsak bunu Mustafa Kemal’e borçluyuz. Ben bu hatırlatmalar ile ilgili mücadele vermiş Türkiye’deki sadece ADD kurumuna değil Mustafa Kemal için mücadele veren yazarlarımıza çizerlerimize düşünürlerimize de tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Nazillimiz güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu konuda emek veren belediye başkanımıza ve yönetimine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AYDIN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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