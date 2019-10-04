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Kuru meyve sezonu açıldı, ihracatı üç haneli rakamlara ulaştı Ege’den Eylül ayında 1 milyar 160 ...

İHA

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Eylül ayında 1 milyar 160 milyon 99 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Kuru meyve sezonu açıldı, ihracatı üç haneli rakamlara ulaştı Ege’den Eylül ayında 1 milyar 160 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Eylül ayında 1 milyar 160 milyon 99 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
EİB’nin 2018 yılı Eylül ayındaki ihracatı ise; 1 milyar 167 milyon 530 bin dolar olmuştu. EİB’nin ihracatı Eylül ayında yüzde 1 gerilemiş oldu.

Eylül ayında, Ege Bölgesi’ndeki tüm iller ve serbest bölgelerden yapılan ihracatın toplamı ise; 1 milyar 957 milyon 300 bin dolara ulaştı. Ocak – Eylül döneminde 9 milyar 802 milyon dolar ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde, 13 milyar 246 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı. EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 5 tanesi, Eylül ayında ihracatını arttırırken, 7 tanesi 2018 yılı Eylül ayındaki ihracat rakamlarını yakalayamadı.

İhracatını en fazla tekstil arttırdı
Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Eylül ayında yüzde 32’lik ihracat artış hızı yakaladı ve 22 milyon 954 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırma yanında ihracat artış rekortmeni oldu.

Eylül ayında EİB’nin kayda aldığı ihracatta sanayi ürünleri 629 milyon dolarlık payla aslan payını alırken, tarım sektörleri 455 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı. Madencilik sektörünün ihracatı ise; 75,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir Çelik ihracatı 120 milyon dolar oldu
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Eylül ayında 120 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korurken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği; 112,8 milyon dolarlık ihracatla zirvenin ortağı oldu.

Kuru meyve sezonu açıldı, ihracatı üç haneli rakamlara ulaştı
Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirde ihracat sezonunun başlamasıyla birlikte Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Eylül ayındaki ihracat rakamı 108 milyon dolara ulaştı.

Yaş meyve ihracatı yüzde 8 arttı
Ege Tütün İhracatçıları Birliği, Eylül ayında 92,5 milyon dolarlık döviz geliri elde ederken, Eylül ayında ihracatını yüzde 8 arttıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 83,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirmeyi başardı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği 75,5 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Ağustos ayından sonra, Eylül ayında da 74 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı.

Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı istikrarlı şekilde artıyor
2019 yılında ihracatını istikrarlı bir şekilde arttıran Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Eylül ayında da geleneği bozmadı. Yüzde 10’luk ihracat artışı yakalayan mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatçıları Eylül ayında 53 milyon dolara ulaştı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 31 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırırken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 13 milyon dolar, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 10 milyon dolar ihracat yaptı.

“209 ülkeye ihracat yaptık”
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Egeli ihracatçıların 2019 yılının Ocak – Eylül döneminde 209 ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin en fazla ihracat yaptıkları ilk ilk üç ülke olurken, Cibuti, Moritanya, Mozambik, Benin, Madagaskar, Mauritus, Togo, Surinam, Sierra Leone, Guyana, Guam, Bostvana, Mayotte gibi bir çoğumuzun adını bilmediği, haritada yerini bulamayacağı ülkelere de Ege Bölgesi’nden ihracat yaptıklarını kaydetti.

AYDIN

04 Ekim 2019 Cuma

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