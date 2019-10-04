Söke OSB’nin gelecek planlaması devam ediyor

2019 yılını ‘İnteraktif Planlama Yılı’ ilan eden Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Söke’nin çeşitli kesimleriyle bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmeye devam ediyor. Söke OSB bu kez bilgilendirme toplantısında Söke’nin basın mensuplarını ağırladı. Söke OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke OSB’nin danışmanı Soner Esinbay tarafından, bugüne kadar yapılanlar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verildi.

Söke OSB’de bugün itibariyle 12 adet katılımcı firmanın üretimde olduğu belirtilirken, 13 adet katılımcı firmanın inşaatlarının devam ettiği, 1 adet katılımcı firmanın proje hazırlık aşamasında olduğu belirtildi. Bugün inşaatlarla birlikte 2 Bin 500 kişiyi istihdam eden Söke OSB’nin, tam kapasite çalıştığı zamanda yaklaşık 4 Bin 500 kişilik istihdama ulaşacağı ifade edildi.

Söke OSB’nin ekonomik yapısı ve sağlayacağı katının yanında Söke’nin sosyal yapısını değiştirecek bir olgu olduğunu vurgulayan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; Söke OSB’nin insan odaklı bir anlayışla sadece katılımcı firmalar yönelik değil, Söke’nin geneline hitap eden sosyal alanlarla donatılmasının planlandığını ifade etti.

“Söke’nin OSB’nin oluşturacağı sosyal değişime hazır olması gerekir”

Toplantıda konuşan Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Bugün Söke OSB’de 2 Bin 500 kişi çalışıyor, bu 2 Bin 500 ailenin sanayinin bir parçası olduğunu anlamına gelir. Söke OSB’den doğacak eğitim, konut, sağlık ve güvenlik gibi ihtiyaçlar gerekecek. 2015 yılından bu yana bunu söylüyorum. Bu toplantıları da bu yüzden gerçekleştiriyoruz. Söke’nin tüm kesimlerinin Söke OSB’nin gelecek planlamasında söz sahibi olmasını arzu ediyoruz. Söke topyekün olarak, Söke OSB’nin getireceği yeni sosyal ve ekonomik değişime hazır olmalı. Yenicami mahallesinde iki okul alanı yeri planlandı. OSB içinde teknik lise, anaokulu gibi projelerin adımları atıldı. Söke OSB’de jandarma karakol binası yapımının son aşamasındayız. 2016 yılında tüm Aydın ilinin ihracat rakamı 650 milyon dolar. Kendi başına Söke OSB’den sadece ihracat rakamı 700 milyon doların üzerinde olacak” dedi.

Kurtbeyoğlu konuşmasının devamında “Yüksek çevre bilinci ile Söke OSB’nin gelişmesi, Söke’ye daha fazla katkı sağlaması için toplumsal birliktelik ile tüm kesimlerin düşünce ve katkılarına ihtiyacımız var. Bu toplantıların da amacı bu amaçla gerçekleştiriyoruz” dedi.

Söke OSB Danışmanı Soner Esinbay, OSB’nin teknik detayları ile ilgili bilgi verirken; OSB’lerin kullandıkları enerji bakımından değerlendirilerek yapılan sıralamada Türkiye’de bulunan 331 OSB arasında Söke OSB’nin ilk 80’in içerisinde yer aldığını söyledi.

Söke OSB’de planlanan projeler ile ilgili bilgiler verilirken, Söke OSB’nin mevcut alanının kuzeyinde yeni genişleme alanının sınır onayı aşamasında olduğunu belirtildi. Soner Esinbay ise “Mevcut alanın kuzeyinde 64,5 hektar alanın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Söke OSB’nin genişleme çalışmaları kapsamında sınır onayı yapılmıştır. Bu bölümde sanayicilerden gelen tahsis taleplerinin yanı sıra tarım kenti olan Söke’nin ihtiyacına karşılık verilmesi amacıyla tarım makineleri imalat sanayinin kümelenme modeli ile düzenli alana kavuşturulması hedeflenmektedir” dedi.

Atıksu Arıtma Tesisi, balık ve bitki havuzlarının bulunduğu rekreasyon alanı, güneş enerji santrali, teknik lise ve anaokulu eğitim alanlarının planlamalarının tamamladığı ifade edilen Söke OSB’de, oluşturulacak sosyal donatı alanlarının tüm Söke’ye hitap edeceği belirtildi.

AYDIN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:39

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