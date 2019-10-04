Elleri kelepçeli halde firar etti, polis her yerde arıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere hastaneye getirilen şüpheli firar etti.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri tarafından gece saatlerinde işlemlerinin yapılması için hastaneye getirilen Ö.Y (24) isimi şüpheli bir anda koşarak kaçmaya başladı. Elleri kelepçeli olarak Hasan Efendi Mahallesi’ne doğru kaçan şüpheli sonrası, polis ekipleri alarma geçti. Hasan Efendi, Kurtuluş ve Cumhuriyet Mahallelerinde, kamu kurumlarının olduğu bahçelik alanlarda polis aramalarını sürdürürken şüpheli izini kaybettirdi.

Elleri kelepçeli olarak kaçan şahsı bulmak için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

AYDIN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:39

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