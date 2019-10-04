Nazili Belediyespor liderliğini perçinlemek istiyor

TFF 3. Lig 3. Grupta yer alan Nazilli Belediyespor’da Basın Sözcüsü Erkan Abbasoğlu ile Teknik Direktör Yavuz İncedal, hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Bayrampaşa karşılaşması öncesi Yıldırım Demirören Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenledi.

Teknik Direktör Yavuz İncedal, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek liderliği perçinlemek istediklerini söyledi.

Basın toplantısına katılan Nazilli Belediyespor’da Basın Sözcüsü Erkan Abbasoğlu, Teknik Direktör Yavuz İncedal, Takım Kaptanı Zafer Özden, Volkan Akyıldız, Polat Güren ve Mert Çapar, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz hafta sonu kendi evinde Yeni Altındağ Belediyespor önünde kazandığı 3 puanla liderlik koltuğuna oturan Nazilli Belediyespor, liderliği koruma peşinde. Güçlü bir grupta olduklarını hatırlatan teknik patron Yavuz İncedal, “Bayrampaşa da güçlü kulüplerden birisi. Bence lig yeniden başlıyor. Şampiyonluğu hedefliyorlar. Bizimde karakteri iyi olan yetenekli oyuncularımız var. Para her şey değil. Bize her konuda destek olan şehrimiz ve taraftarımız ile mücadelemizi vereceğiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız, bu gücümüz de var. 5. haftada elde ettiğimiz liderliği de sonuna kadar koruma amacındayız. Bayrampaşa’da liderliği perçinlemek istiyoruz” dedi.

Takım Basın Sözcüsü Erkan Abbasoğlu ise sosyal medyadaki İncedal'a yönelik eleştirilere cevap verdi. “Ahlaklı ve prensipli bir hocaya sahibiz, oyuncularımız da iyi. Yönetim ve takım olarak birbirimize sarılmış durumdayız. Hocamızdan şikayetçi değiliz. Hiç bir sıkıntımız yok. Hocamızı kimseye yedirtmeyiz. Uyum içinde çalışıyoruz” dedi.

Takım Kaptanı Zafer Özden de kulüpteki arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu belirterek, “Bireysellikten ziyade takım oyunu ön plana çıkıyor. Geçen sene bireysel yetenekleri ön planda olan arkadaşlar vardı. Sıkıştığımızda bu arkadaşlar bir şey yapsın diye beklerdik. Bu sene ise koşan, basan ve mücadele eden bir takımız var. Biz sahaya girdiğimizde ve çıktığımızda taraftarımız tarafından alkışlanan bir takım olmak istiyoruz” dedi.

AYDIN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:39

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