Doğa Koruma’dan anlamlı sergi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından Hayvan Hakları Günü’nde Aydın Forum Alışveriş Merkezi’nde sergi açıldı.

04 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay’ın katılımı ile Aydın Forum AVM Zeytin Meydanı’nda düzenlenen serginin açılışı yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergide, Aydın’da fotoğrafçılar tarafından çekilmiş, doğa ve hayvanları anlatan birçok resim ile doğal yöntemlerle ölen ve aslına uygun olarak tahnit yapılan hayvanlar bulunuyor.

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin, Ziraat Mühendisi Cenk Cerit, Aydın Hayvan Haklarını Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, doğa koruma şubesinde görevli personel ve vatandaşların katılımı ile açılan sergi, 11 Ekim 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, doğada bütün canlıların yaşamaya hakkı olduğunu ifade ederek, “İnsanoğlu, artık yok etmeden canlıların hayatını sürdürebileceği yaşam ortamını sağlayabilir. Bugün hayvan haklarını koruma günü. Hayvan deyince sadece aklımıza bahçelerde sokaklarda gezen köpekler kediler gelmesin, tüm hayvanlar gelsin. Zaten bu sergide yer alan fotoğraflar bunu gösterecektir” diye konuştu.

Protokol tarafından serginin gezilmesinin ardından, sergide fotoğrafları yer alan Turgut Ege ve Zeki Yavuzak’a Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin tarafından plaket takdim edildi.

AYDIN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:39

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